Vivo TV anuncia novidades em sua programação

A Vivo TV traz uma série de novidades na grade de sua programação durante o mês de abril. Além da liberação de canais Comedy Central , MTV , A&E e Nickelodeon , a operadora anuncia novos conteúdos de séries, esportes e programas infantis para agradar toda a família.



Os fãs de série poderão ver ou rever a primeira temporada de Orange is The New Black , que estreia na TV por assinatura, no canal Paramount Channel , no dia 26 de abril, às 22h. O início da temporada conta a história de Piper Chapman, uma mulher por volta de seus 30 anos que é sentenciada a 15 meses de prisão após ter cometido crimes para sua ex-namorada, a traficante Alex — que não vê há mais de uma década. Piper troca a sua vida confortável de Nova York, com o noivo Larry, pelo macacão laranja, e cumpre sua sentença na Penitenciária Feminina de Litchfield. Para sobreviver, ela precisa aprender a conviver com as outras detentas. O que Piper não espera é encontrar a ex namorada cumprindo pena no mesmo lugar.



Já os fãs da NBA poderão acompanhar as três rodadas dos Playoffs , pela ESPN e ESPN +, a partir do dia 15 de abril. Os playoffs começam com duelos entre os oito melhores times de cada conferência.



Para os mais jovens, chega ao Disney Channel a 2ª temporada da série adolescente Sou Luna . Nesta temporada, Luna começa uma viagem que irá levar à tona a sua identidade e enfrentará uma grande verdade que mudará sua vida para sempre. Sou Luna estreia no dia 17 de abril, às 19h30, no Disney Channel.



Todas as estreias também podem ser acompanhadas pelo Vivo Play serviço sob demanda, que permite ao assinante assistir quando e onde quiser a mais de 10 mil títulos gratuitos e pagos, incluindo filmes, séries de sucesso e programas de TV.