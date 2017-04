SKY abre sinal do FOX Sports para clientes pré-pago

Você está: Notícias

A operadora de multisserviços SKY irá abrir o sinal do canal FOX Sports para clientes SKY Pré-Pago entre 17 e 24 de abril. Ele fica disponível para quem realizar uma recarga ou estiver com uma recarga ativa.



Durante a abertura de sinal os clientes poderão acompanhar um dos maiores clássicos do Campeonato Espanhol : o jogo entre Real Madri e Barcelona. A disputa será transmitida com exclusividade pelo FOX Sports no dia 23 de abril, com narração de Gustavo Vilani, comentários de Edmundo e Paulo Vinícius Coelho (PVC) e reportagem de Bruno Laurance. A transmissão do clássico, direto de Madrid, inicia às 15h.



Outros jogos transmitidos neste período serão os da Copa do Brasil no dia 19 de abril: Cruzeiro x São Paulo, exibido exclusivamente pelo canal, a partir das 19h30, e Corinthians x Internacional, a partir das 21h45.



Os clientes SKY Pré-Pago ainda poderão acompanhar com exclusividade no FOX Sports o jogo Chapecoense e Nacional pela Libertadores no dia 18 de abril, as 21h45, e no dia 21 de abril, a partir das 22h, a disputa de cinturão entre os brasileiros Patricio Pitbull e Daniel Straus no Bellator 178.





