Dois novos canais em alta definição estreiam na NET e Claro HDTV

Vcfaz - Hoje, 17:12







Os assinantes das operadoras de multisserviços NET HDTV e Claro HDTV poderão conferir a partir desta sexta-feira, dia 14 de abril, dois novos canais em alta definição em sua grade de programação.



O Syfy HD poderá ser assistido no canal 640 . O canal Syfy reúne o melhor da cultura nerd e geek. A programação é voltada aos fãs do gênero de ficção científica e fantasia com programas sobre fenômenos sobrenaturais e que aguçam a imaginação.



Já o Studio Universal HD poderá ser conferido no canal 657 . O Studio Universal é o canal de filmes que celebra a magia do entretenimento e exibe títulos dos mais diversos gêneros, contando com produções dos grandes estúdios de Hollywood e até produções feitas exclusivamente para o canal.





