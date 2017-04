Você está: Notícias

"Star Wars - Os últimos Jedi" ganham primeiro trailer de divulgação

Star Wars - Os últimos Jedi " estreia apenas no dia 14 de dezembro nos cinemas brasileiros, mas já ganhou seu primeiro vídeo promocional.



Este é o oitavo filme da franquia e tem direção de Rian Johnson.



O vídeo promocional tem pouco mais de dois minutos e revela o primeiro encontro de Luke Skywalker (Mark Hamill) e Rey (Daisy Ridley).



A jovem discípula dá seus primeiros passos no aprendizado do uso da "Força" na mesma ilha onde terminou o filme "Star Wars - O despertar da Força".



Confira abaixo o primeiro trailer teaser oficial:











A produção ganhou ainda seu primeiro pôster. Confira abaixo:



