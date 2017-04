Você está: Notícias

"The White Princess" chega ao FOX Premium

“The White Princess” , continua a história de “The White Queen” – série baseada nos livros “The Cousins’ War” , de Philippa Gregory, que mostra como Elizabeth Woodville se tornou rainha, e sua relação com outras mulheres importantes da época, em meio a Guerra das Rosas, em que duas famílias - os York e os Lancaster - lutaram pelo trono da Inglaterra em 1464.



A nova série segue os passos da filha da rainha, Elizabeth “Lizzie” de York (Jodie Comer), e ascensão ao trono de uma nova geração em um relato sobre poder, divisões políticas, família, amor e traição. É um drama histórico atraente, contado de forma excepcional através da perspectiva das mulheres lutando permanentemente pelo trono inglês: a Princesa Elizabeth “Lizzie” de York (Jodie Comer), Lady Margaret Beaufort (Michelle Fairley) e Elizabeth Woodville (Essie Davis), rainha companheira de Edward IV da Inglaterra.



“The White Princess” tem 08 episódios de uma hora cada estreia dia 16 de abril, às 22h no FOX Premium 1 . A cada semana, após ir ao ar na TV no FOX Premium 1 , os episódios de “The White Princess” também ficam disponíveis no FOX App para os assinantes Premium.





