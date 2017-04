Você está: Notícias

No Multishow

Didi Wagner explora a Nova Zelândia na nova temporada “Lugar Incomum”

robertoscalon - Hoje, 01:31







Com muitas viagens no currículo, Didi Wagner desembarca pela primeira vez na Nova Zelândia na temporada inédita de “Lugar Incomum” , com estreia marcada para a próxima segunda (17) no Multishow .



Experiências radicais não ficam de fora da temática do programa. Didi se aventura em uma caverna a 15 metros de profundidade, conhece a prática de cricket, segundo esporte mais popular local, faz o famoso bungee jumping na cidade Queenstown, entre outras atividades. A atração conta com oito episódios, produção da Chocolate, e apoio do Turismo da Nova Zelândia e da Air New Zealand.



A cidade de Auckland é um dos cenários do primeiro episódio. A apresentadora encara uma caminhada com vista de 360 graus, no topo da Sky Tower. Ainda na estreia, a bordo de um hidroavião da década de 60, Didi chega à Waiheke Island, que foi eleita uma das ilhas mais atrativas do mundo em 2016 pelo guia Lonely Planet. Além dos passeios, Didi destaca a culinária herdada pela cultura Maori, do povo polinésio que ocupava as ilhas antes da chegada dos ingleses.



À frente do “Lugar Incomum” há 10 anos, Didi estreia a nova temporada de "Lugar Incomum" estreia dia 17 de abril , às 18h30 no Multishow .





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).