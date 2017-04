Você está: Notícias

Missão Planeta

"Natugato" é a nova série do Discovery Kids

robertoscalon - Hoje, 01:44







Nesta segunda (17), o Discovery Kids estreia "Natugato" . A animação acompanha Fred, um bichano esperto e cheio de energia que age como um gatinho manso perto dos humanos mas, quando eles não estão por perto, o felino desbrava o mundo ao ar livre com seus amigos: o cão Hal, a coelha Daisy e o rato Squeeks. Com muito humor, a turma de animais falantes encara aventuras radicais enquanto conhece novas espécies de animais e plantas.



No primeiro episódio, a família do "Natugato" ficou com a responsabilidade de cuidar do hamster de estimação do vizinho – o bicho mais fofinho do universo conquista o coração de todos. Mas, acidentalmente, o hamster escapa da gaiolinha e foge para sabe-se lá onde! Fred e seus amigos iniciam uma missão de busca pelo bicho – mas, para obterem sucesso, precisam descobrir qual a melhor maneira de rastrear o paradeiro de um hamster. Assim, eles investigam os hábitos específicos desses animais e passam a seguir a trilha de evidências.



"Natugato" estreia dia 17 de abril , às 13h40 no Discovery Kids.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).