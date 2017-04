Você está: Notícias

Ditadura é pano de fundo de "Os Dias Eram Assim", nova supersérie da Globo

Ambientada no Rio de Janeiro entre as décadas de 1970 e 1980, "Os Dias Eram Assim" , a nova supersérie da Globo vai mostrar a vida de pessoas comuns e seus amores afetados pelo contexto histórico do Brasil na época. É nesse cenário que Renato (Renato Góes) e Alice (Sophie Charlotte) se conhecem e iniciam uma história de amor que vai atravessar quase duas décadas e cruzar com eventos históricos importantes do país daquele período. Da repressão às Diretas Já, o amor sobrevivendo a tudo isso: medo, separação, esperança.



O médico Renato é o primogênito de uma família de classe média de Copacabana. Filho de um professor universitário e de uma dona de livraria, Vera (Cássia Kiss), ele tem dois irmãos, os estudantes Gustavo (Gabriel Leone) e a Maria (Carla Salle). Cada um a seu modo, estão engajados na luta pela liberdade que tanto conquistou mentes e corações dos jovens nesse momento histórico: enquanto Gustavo sai às ruas, Maria usa a arte como forma de manifestação e expressão.



No universo de Alice (Sophie Charlotte), a luta travada é contra o pensamento conservador da família. Questionadora, a estudante sempre bateu de frente com os pais. Dono de uma construtora, Arnaldo (Antonio Calloni) não se conforma com o fato de a mulher, Kiki (Natália do Vale), nunca ter conseguido reprimir a inquietude da filha. É o amor por Renato que faz Alice tomar coragem de contrariar o principal projeto da vida dos pais: o casamento da filha com Vitor (Daniel de Oliveira), com quem a moça namora há anos. O vilão é braço-direito de Arnaldo na construtora e filho da oportunista Cora (Susana Vieira).



São dois mundos que se cruzam por amor e serão separados pela relação conflituosa entre as duas famílias, potencializada pelo ambiente de conflito reinante no país. Ambientada entre as décadas de 70 e 80, da repressão às Diretas Já, "Os Dias Eram Assim" , mostra a vida de pessoas comuns e seus amores afetados pelo contexto histórico do Brasil na época. E de como esse momento foi capaz de interferir em vidas, sonhos e histórias de amor.



"Os Dias Eram Assim" estreia dia 17 de abril , às 22h25 na Globo . A trama é assinada por Angela Chaves e Alessandra Poggi e tem direção artística de Carlos Araújo.





