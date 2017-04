Você está: Notícias

Crianças

SBT exibe "Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina" pela primeira vez na TV

robertoscalon - Hoje, 02:23







O SBT exibe nesta terça-feira (18) na sessão "Cine Espetacular" , o filme inédito “Carrossel 2 - O Sumiço de Maria Joaquina” . Sequência do sucesso lançado em 2015, o longa mostra as novas aventuras da galera da Escola Mundial.



Liderados pela professora Helena (Rosane Mulholland) e com a ajuda do cachorro Rabito, os alunos da Escola Mundial vão ter que percorrer toda a cidade e enfrentar difíceis provas e desafios para salvar Maria Joaquina (Larissa Manoela). Ela desaparece depois que os vilões Gonzales e Gonzalito conseguem escapar da cadeia e voltam ainda mais focados em seu plano de vingança.



Para encarar essas provas, os alunos da escola Mundial terão de se mostrar muito espertos para desvendar charadas, muito preparados fisicamente para vencer os desafios mais absurdos e muito criativos para encontrar a saída a todo tipo de enrascada. Será que eles irão conseguir vencer as provas e salvar Maria Joaquina? Mais do que isso: será que eles vão querer salva-la?



No elenco do filme estão Rosanne Mulholland, Paulo Miklos, Oscar Filho, Miá Mello, Elke Maravilha, Larissa Manoela, Maisa Silva, Jean Paulo Campos e grande elenco. "Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina" estreia dia 18 de abril , às 23h no SBT.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).