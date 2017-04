Você está: Notícias

Gustavo Mendes e Márcia Cabrita voltam em nova temporada de "Treme Treme"

Novas confusões estão armadas na portaria do Edifício “Treme Treme" , que tem a estreia de sua segunda temporada marcada para a próxima segunda (17) no Multishow . O porteiro Belmiro (Gustavo Mendes), a Síndica (Márcia Cabrita) e outros personagens, como a doméstica Rose (Lindsay Paulino) e o faxineiro Gagoberto (Caíke Luna), lidam com encontros inusitados em um prédio residencial e comercial por meio de esquetes humorísticas.



Na primeira temporada, durante as cinco semanas de exibição dos episódios inéditos, mais de 10 milhões de telespectadores assistiram ao programa. Participantes do Prêmio Multishow de Humor e humoristas veteranos fazem parte do programa, se revezando em diferentes papéis. Novos personagens entram para o elenco fixo, como a cantora fanha Fifiane (Simone Gutierrez), a metódica Socorro (Juliana Guimarães) e o gringo Steve (Felipe Gracindo). Nomes como Ary Toledo, Samantha Schmütz, Ceará e Rodrigo Sant’Anna são alguns dos convidados especiais desta temporada.



Logo no primeiro episódio, Ceará dá vida à Marília Gabriela, uma de suas imitações mais famosas. O porteiro Belmiro é o primeiro a ser entrevistado e o tumulto está armado em “Treme Treme” . A relação conflituosa entre Belmiro e a Síndica (Márcia Cabrita) também volta com força total, quando ela pede para o seu funcionário imitar as cantoras Ana Carolina e Alcione.



Em um total de 30 episódios, seis giram em torno de reunião de condomínio, uma novidade da temporada. A 2ª temporada de "Treme Treme" estreia dia 17 de abril , às 22h, no Multishow .





