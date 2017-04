Você está: Notícias

Sobreviver Para Contar: Guerra

Canal History estreia nova série que é continuação do filme "O Grande Herói"

Nesta terça (18), o canal History estreia "Sobreviver Para Contar: Guerra" . A série é uma continuação de "O Grande Herói" ("The Lone Survivor" ), longa-metragem dirigido por Peter Berg e estrelado por Mark Whalberg, sobre um fuzileiro das tropas de elite no Afeganistão. A produção acompanha os homens das Forças Especiais dos Estados Unidos enquanto revelam missões secretas perigosíssimas e atos heroicos por meio de recriações de alta qualidade e narrativas em formato de documentários.



As Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos são o grupo militar mais altamente treinado do mundo e, desde 2001, têm lutado na guerra global contra o terror – o conflito armado mais longo da história americana. Oficiais do Exército, Aeronáutica e Marinha estão entre os valentes homens que combatem o terrorismo. Sobreviver Para Contar: Guerra é um retrato poderoso do ambiente de alto risco em que esses oficiais devem atuar e dos desafios que eles enfrentam nessa tarefa. Cada episódio inclui entrevistas intimistas, sequências cinematográficas repletas de ação e imagens reais de operações realizadas no Iraque e no Afeganistão. A série traz a experiência humana da guerra, histórias verdadeiras de heroísmo, coragem, parceria, sacrifício e, acima de tudo, de honra.



No episódio de estreia, "Objetivo Berlim" , a Companhia Alpha do 1º batalhão do 75º Regimento dos Rangers recebe a missão intitulada “Objetivo Berlim”. O alvo é um campo de treinamento dos talibãs. Os analistas da inteligência começam a monitorá-los e constatam grande movimento inimigo na região. O campo parece ser muito importante para os talibãs e precisa ser eliminado.



"Sobreviver Para Contar: Guerra" estreia dia 18 de abril , às 23h no canal History.





