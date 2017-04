Você está: Notícias

Saúdem Todos o Rei Julien

Rei Julien, de "Madagascar", estrela nova série animado do Discovery Kids

robertoscalon







Nesta segunda (17), o Discovery Kids estreia "Saúdem Todos o Rei Julien" . Produzida pela DreamWorks , a série de animação narra eventos que precedem o enredo do filme "Madagascar", com o inesquecível e excêntrico rei dos lêmures, Julien, no centro da ação. A produção já tem quatro temporadas produzidas, foi criada para a plataforma Netflix e será exibida pela primeira vez na TV.



Quando o Rei Julien XII, um rigoroso e covarde lêmure-de-cauda-anelada deixa seu reino temendo ser devorado pelas fossas,ele passa a coroa para seu sobrinho Rei Julien XII, um egoísta, festeiro e imaturo lêmure. Enquanto o Tio Rei Julien vai embora o novo Rei Julien entra numa série de problemas liderando seus súditos com muita diversão. O Rei Julien comanda com punho de ferro acenando como se ele não se importasse. Ele quer saber mesmo é de festa, e de ter certeza que todos os lêmures estão vivendo cada dia como se fosse seu último.



"Saúdem Todos o Rei Julien" estreia dia 17 de abril , às 13h15 no Discovery Kids .





