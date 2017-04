Você está: Notícias

Multishow traz novos episódios de série com Rafinha Bastos

Ocorrências com criminosos nada convencionais em blitz, helicóptero e coletivas de imprensa estão entre as paródias da segunda temporada de “Chamado Central” . O Tenente Sérgio Marcos (Rafinha Bastos) e o Cabo Saulo (Evandro Rodrigues) enfrentam novos desafios nos 20 episódios inéditos do falso-reality, com estreia nesta segunda (17) no Multishow.



Além das externas por ruas e praças no centro de São Paulo, o programa também conta com diversas cenas em uma delegacia fictícia. O delegado Antunes (Marco Zenni), o perito-sabe-tudo Cezinha (Victor Bitow) fazem parte do elenco, que também conta com a participação dos policiais Andrade (Pablo Rodrigues) e Machado (Cintia Portella).



A 2ª temporada de “Chamado Central” estreia dia 17 de abril , às 23h15 no Multishow com exibições de segunda a sexta.





