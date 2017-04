Você está: Notícias

"Mister Brau" está de volta em nova temporada na Globo

Nesta terça (18), o público volta a contar com Brau (Lázaro Ramos) e Michele (Taís Araújo). Na terceira temporada de ‘Mister Brau ’, o casal sensação da música adota Carlito (Sérgio Rufino), Egídio (Lenardo Lima) e Lia (Brunna Oliveira) e faz de tudo pela felicidade dos filhos. Afinidade com as crianças, eles já têm. Mas, apesar do convívio que tiveram na temporada passada, é agora que as crianças viram de pernas para o ar o dia a dia da dupla.



Os obstáculos são muitos e, diante de um mundo repleto de preconceitos, os cinco precisam lidar com as adaptações na estrutura familiar, e fora dela. Em paralelo às novidades na vida pessoal do casal, a nova temporada do seriado apresenta ainda uma nova etapa na carreira da dupla. Eles levantam voo como apresentadores de um programa de auditório – “Os Brau” – onde recebem nomes da música popular brasileira que representam a diversidade da cena musical no país como MC Soffia, Karol Conka, Jaloo, Liniker, Marília Mendonça, Elza Soares, entre outros. Diante de tantos ritmos e muita diversidade, temas atuais como bullying, adoção, paixão na adolescência e preconceito permeiam cada episódio.



"Mister Brau" tem redação final de Jorge Furtado e direção geral de Patrícia Pedrosa e Flávia Lacerda. A nova temporada estreia dia 18 de abril , às 22h15 na Globo .





