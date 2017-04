Você está: Notícias

Junho: Rob Lowe é novidade em "Code Black" no canal Sony

Sony estreia a segunda temporada de "Código Negro" ( "Code Black" ). O drama médico é ambientado no pronto-socorro mais ocupado e notório do país, onde funcionários extraordinários batalham contra um sistema quebrado de saúde, na tentativa de proteger seus ideais e os pacientes que mais precisam deles. A série tem no elenco nomes como Marcia Gay Harden, Melanie Chandra, Harry Ford e Luis Guzmán.



A novidade da segunda temporada é a presença do ator Rob Lowe como o médico militar coronel Ethan Willis, que participou de operações no Afeganistão e que agora é enviado ao hospital Angels Memorial para ensinar a equipe a lidar com situações de emergência. O estilo agressivo de Willis é recebido com entusiasmo pela Dra. Leanne Rorish (Marcia Gay Harden), mas não por todos os outros médicos.



A 2ª temporada de "Código Negro" ( "Code Black" ) estreia dia 26 de junho , às 20h no canal Sony.



