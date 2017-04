Junho: Cinemax estreia "Sniper Americano" e mais nos pacotes básicos

Em junho, o canal Cinemax estreia três filmes inéditos nos pacotes básicos: "Sniper Americano", "No Olho do Tornado" e "Tammy" .



Clint Eastwood dirige Bradley Cooper, Sienna Miller e Leonard Roberts em "Sniper Americano" . Adaptado do livro "American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Militar History" , o filme conta a história real de Chris Kyle (Bradley Cooper), atirador de elite das forças especiais da marinha americana. Durante cerca de dez anos ele matou mais de 150 pessoas, tendo recebido diversas condecorações por sua atuação na Guerra do Iraque. O filme estreia dia 17 de junho , às 22h.



Em um único dia, a cidade de Silverton é devastada por um ataque sem precedentes de tornados no filme "No Olho do Tornado" ( 10 de junho , às 22h). Rastreadores de tempestades preveem que o pior ainda está por vir, a maioria das pessoas procuram abrigo. Enquanto isso, Caçadores de Tempestades testam até onde conseguem chegar. Para isso, contam com a ajuda de uma cautelosa meteorologista.



Melissa McCarthy, Susan Sarandon e Toni Collette estrelam "Tammy" ( 03 de junho , às 22h). Tammy (McCarthy) é uma mulher que perde seu emprego na mesmo época em que descobre que estava sendo traída pelo marido. A partir daí, ela pega a estrada para uma longa viagem com sua avó, que abusa de bebidas e de palavrões. O elenco conta ainda com as presenças de Kathy Bates, Allison Janney e Dan Aykroyd.



Inédito na TV, o longa brasileiro "De Onde Eu te Vejo" ( 05 de junho , às 17h40) conta a história de amor de um casal através de sua separação. Em meio à efervescência de uma São Paulo em constante mudança cultural, Ana Lúcia e Fábio se separam após 20 anos casados. Com Denise Fraga, Domingos Montagner, Marisa Orth, Juca de Oliveira, Fúlvio Stefanini e Laura Cardoso no elenco.



Entre outros destaques estão "A Perseguição" ( 24 de junho , às 22h), drama com Liam Neeson como John Ottway que trabalha em uma perfuradora de petróleo no Alasca. Ao deixar o local, o avião que estava cai e só sobrevivem sete pessoas. Agora, liderados por Ottway, os sobreviventes terão que lutar contra lobos famintos, em meio ao frio e ao medo. Além do "Especial Anti-Heróis" com a exibição dos longas "Mulher Gato" e "Constantine" ( 22 de junho , às 20h e 22h, respectivamente).