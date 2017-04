Você está: Notícias

Junho: Filmes de terror e animação para adultos estreiam na HBO

VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades dos canais HBO para junho. Entre os destaques do mês estão os filmes de terror "Quando as Luzes se Apagam" e "O Boneco do Mal" , a comédia "Tirando o Atraso" e a animação "Festa da Salsicha" .



Um dos destaques da HBO é "Quando as Luzes se Apagam" (dia 03 de junho , às 22h). Desde que era pequena, Rebecca tinha uma porção de medos, especialmente quando as luzes se apagavam. Ela acreditava ser perseguida pela figura de uma mulher e anos mais tarde seu irmão mais novo começa a sofrer do mesmo problema. Juntos eles descobrem que a aparição está ligada à mãe deles, Rebecca começa a investigar o caso e chega perto de conhecer a terrível verdade.



Na animação para adultos "Festa Da Salsicha" (dia 24 de junho , às 22h), dentro de um supermercado, os alimentos pensam que as pessoas são deuses. Eles sonham em serem escolhidos por elas e serem levados para suas casas, onde pensam que viverão felizes. Mas eles nem suspeitam que serão cortados, ralados, cozidos e devorados! Quando Frank, uma salsicha, descobre a terrível verdade, ele precisa convencer os outros alimentos do supermercado e fazer com que eles lutem contra os humanos.



Em "Boneco do Mal" (dia 17 de junho , às 22h), Greta é uma jovem americana que aceita um trabalho como babá em uma pequena vila inglesa. Porém, o garoto de 8 anos de quem ela tem que cuidar é, na verdade, um boneco de quem o casal cuida como se fosse um menino de verdade, como uma forma de lidarem com a morte do filho, ocorrida 20 anos antes. Após violar uma lista de regras do garoto, uma série de eventos inexplicáveis transformam a vida dela em um pesadelo.



Robert De Niro e Zac Efron estrelam a comédia "Tirando o Atraso" (dia 10 de junho , às 22h). Um dia após o funeral de sua avó, Jason Kelly (Efron) é encarregado de levar seu avô, Dick Kelly (De Niro), até Boca Ratón, na Flórida. A viagem não o agrada nem um pouco, já que em poucos dias ele irá se casar com a controladora Meredith e, diante da proximidade do evento, tem várias pendências a resolver. Apesar disto, Dick insiste que o jovem viaje com ele. Logo o avô se revela bastante assanhado, já que não vê a hora de voltar a transar com uma jovem, algo que não faz há 15 anos.



HBO Family



O HBO Family estreia a animação inédita "Norm e os Invencíveis" (dia 18 de junho , às 20h). Norm é um urso polar do Ártico que não tem a menor vocação para a vida selvagem. Além do mais, ele domina uma estranha habilidade: a capacidade de se comunicar com os seres humanos. Quando o ecossistema da região onde vive é ameaçado pela especulação imobiliária na figura de um ambicioso empresário, Norm decide embarcar para Nova York na companhia dos “invencíveis” lêmingues e tentar impedir que o plano siga adiante.



