Troféu Imprensa se transforma em grande festa do SBT

Neste domingo (09/04), o SBT transmitiu a 59ª edição do “Troféu Imprensa”. O evento, comandado por Silvio Santos, transformou-se em uma grande festa do SBT. Infelizmente, a premiação acentuou a sua “crise existencial”.



Neste ano, tivemos uma boa novidade. Hugo Gloss representou os blogueiros no júri. Patricia Abravanel reconheceu a importância do “influenciador digital”. Silvio Santos disse que jamais tinha ouvido falar no rapaz. Por outro lado, a bancada perdeu Leão Lobo e José Armando Vannucci, dois nomes importantíssimos da crítica de TV.



O “Troféu Imprensa” perdeu seu rumo, principalmente a partir dos anos 2000. O “Troféu Internet” destruiu as indicações dos finalistas. Os três mais votados pela internet entram direto no “Imprensa”. Neste ano, fatos gravíssimos ocorreram na definição dos concorrentes.



Na categoria mais importante, melhor novela, “Êta Mundo Bom!” e “Velho Chico” sequer entraram entre as três opções aos jornalistas. “Carinha de Anjo” e “A Terra Prometida” disputaram a preferência com “Totalmente Demais” que, por exclusão, sagrou-se a melhor novela de 2016.



Em melhor ator, Domingos Montagner foi esquecido. Antonio Fagundes, idem. Respeito demais Bruno Gagliasso, melhor ator de sua geração, mas o seu personagem de “Sol Nascente” já será esquecido no mês que vem. E o que falar de Malvino Salvador? Ele foi um dos piores atores do ano passado.



A produção do “Troféu Imprensa” precisa, urgentemente, voltar aos formulários que eram distribuídos pelas redações dos veículos de comunicação e entre telespectadores das diferentes classes sociais.



Os jurados precisam apostar na credibilidade e isenção. Chega a ser constrangedor falar que “Bom Dia & Cia” é um programa educativo com a “talentosíssima” Silvinha Abravanel. Nesta edição, Silvio Santos até relembrou os fracassos da pimpolha no SBT.



Rasgar elogios para Patricia Abravanel e classificá-la como melhor apresentadora da TV brasileira é um acinte à inteligência do telespectador. O que falar de Fátima Bernardes? Ana Maria Braga?



Apesar dos entraves que afetam o brilho da premiação, o “Troféu Imprensa” viveu momentos interessantíssimos. Jô Soares, visivelmente ofegante, relembrou a importância do dono do SBT para a reviravolta da carreira profissional do comediante.



Outro fato marcante surgiu com Celso Portiolli que resolveu contar os bastidores de sua contratação como apresentador nos meados dos anos 90. Discurso sincero. Verdadeiro. Emocionante. Celso é uma das melhores pessoas neste universo artístico.



O “Troféu Imprensa” precisa encontrar um novo rumo e se transformar em uma grande festa da TV brasileira e não apenas da família Abravanel e dos contratados da emissora paulista.



