Confusão toma conta da Globo com "BBB17"

Vcfaz - Ontem, 16:22







Olá, internautas



Mais uma vez, a TV Globo sofre repercussão negativa com o “Big Brother Brasil”. Nesta quinta-feira (13/04), chegou ao fim a décima sétima edição do reality. Emilly sagrou-se a grande vitoriosa da disputa com 58% dos votos.



O programa enfrenta turbulências desde a décima temporada com a vitória de Marcelo Dourado. Um competidor que apostou em barbaridades em seus comentários. No “BBB12”, até tivemos o famoso “estupro”. Um fato que alardeou por todas as redes sociais. A TV Globo expulsou o rapaz por uma possível “conduta imprópria”. Uma saída polêmica, já que não ocorreu “estupro” algum.



No "BBB16", a direção do programa slecionou Laércio que saiu com a acusação de ser pedófilo. Foi preso (acredito que ainda está na Casa de Custódia). E ainda nesta edição, Ana Paula Renault seria a grande vencedora, mesmo com um comportamento totalmente inadequado (realmente, neste caso, imprópria). Foi expulsa após o tabefe no Renan.



E a confusão continou no "BBB17". Na reta final, Marcos foi expulso, após uma massiva campanha para tirá-lo da competição. O gaúcho foi acusado de ter agredido Emilly. No meu entendimento, um fato que não corresponde aos fatos. Emilly provocou o seu companheiro durante todo o jogo. Até Sonia Abrão, no "A Tarde É Sua", denunciou que a gaúcha já tinha chutado as costas do médico. E não foi expulsa...



Na realidade, a direção transformou Marcos e Emilly em "casal 20" na edição. Super apaixonados. Ele, mocinho. Ela, mocinha cândida. Porém, os vídeos picantes não foram levados ao ar. No momento "proibidão", a "ninfeta" disparou: "Goza na minha boca". Marcos entrou na casa do "BBB17" com ares de vilão. Depois, tornou-se príncipe. Daí, virou machista para muitos. E, por fim, "agressor de mulher". Igual ao Daniel, do BBB12", o médico deverá enfrentar problemas em sua vida pessoal e profissional pós-BBB. E repito: não deveria ter sido expulso. Não foi uma agressão, de fato.



"BBB17" não foi a pior edição do reality. Na realidade, a atração enfrenta um intenso processo de desgaste. O "BBB6" continua a ser o pior do filão. Tiago Leifert conseguiu imprimir a sua personalidade ao comando do show. Não copiou Pedro Bial e o seu estilo encaixou no "BBB". Mudança aprovada.



Vivian errou demais nas primeiras semanas do jogo. E isso penalizou agora na reta final. Ieda ficou com 1% dos votos. Disputa com Marcos Oliver, de A Fazenda, a pior colocação em todas as grandes finais dos realities shows.



Leifert já anunciou a décima oitava edição do "Big Brother Brasil". Então, tá..



Fabio Maksymczuk





