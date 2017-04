Você está: FabioTV

"Acontece Lá em Casa" segue caminho distinto do "Supernanny"

“Acontece Lá em Casa” estreou recentemente no SBT. A atração, comandada pela psicóloga Betty Monteiro e pela sua filha jornalista Gabi Monteiro, vai ao ar às 9 horas aos domingos. A emissora até investe nesta faixa horária. Já foi exibido aquele programa da Maisinha, o “Mundo Pet”. Porém, o “Mundo Disney”, que vai ao ar um pouco mais tarde, continua a derrubar toda a grade vespertina dominical.



Voltamos a falar do novo programa. “Acontece Lá em Casa” até poderia ser comparado ao “Supernanny”. Betty reúne, em uma casa, 13 mães que enfrentam problemas na criação de seus filhos. Porém, o paralelo fica por aí mesmo.



Cris Poli, além de observar os pais, acompanha in loco as crianças em seus lares. Já no “Acontece Lá em Casa”, ocorrem jogos de psicodrama. As mães interpretam as cenas de birra dos pimpolhos. Elas desabafam os seus problemas. A psicóloga tenta passar alguma orientação sobre os casos.



Betty e Supernanny seguem linhas distintas. Cris sempre apostava no “cantinho da disciplina”. Em regras. Rotina. Já Betty é mais flexível em suas análises. Para ela, “todos os pais amam seus filhos, mas são poucos que aceitam os filhos como são”. “Educar é explicar”. “Dialogar com o filho dá muito mais trabalho”. É uma outra filosofia.



Um exemplo de tal tendência surgiu neste domingo (16/04). Uma mãe fica preocupada com o filho, já que ele fala palavrões. Segundo a progenitora, “bunda” é um vocábulo comum nos diálogos proferidos pelo pequeno. “Você é um bunda, bunda, bunda!”, revelou.



De acordo com Betty, bunda não é uma “palavra suja” e “até podemos fazer uma sessão de palavrão”, sentenciou a psicóloga. De acordo com tal pensamento, é bom falar palavrões em determinados momentos. Ela enfatizou que é necessário explicar que bunda é uma parte do corpo. Daí, ela começou a disparar uma série de palavrões, como c#ralho. E dá-lhe “piiiiiiii” na edição.



Eu, pessoalmente, não falo palavrão. E minha mãe também não deixou que isso acontecesse. Se fosse a Supernanny, o garoto já estaria no cantinho da disciplina há tempos. A mãe ficou nitidamente incomodada com a orientação.



Por outro lado, em outro episódio, Betty entrou em conflito com uma mãe que aposta na “educação por livre demanda”. Jamais tinha ouvido falar nesta expressão. O garotinho ainda amamenta aos 2 anos e meio. E ele vai parar quando desejar. Essa é a linha adotada pela mãe. Betty ressaltou que o temperamento do filho dificulta tal filosofia. Enfim, precisa de limites.



Após o encerramento do programa na TV, Betty e Gabi conversam com os telespectadores pelo Facebook. Interessante. Elas gostariam de um programa com 45 minutos.



“Acontece Lá em Casa” passa informação construtiva ao público que pode aplicar em seus lares. E isso é bom, mesmo com estilo diferente da Supernanny.



