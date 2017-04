Confira a semana de O que a vida me roubou (17 a 22/4)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Na fazenda Almonte, Graziela avisa Alessandro que seu bebê com Montserrat está a ponto de nascer, e ele deve voltar a Água Azul a fim de assegurar se de que o bebê é seu, pois se assim for, Montserrat terá direito a metade de sua fortuna. Alessandro fica pensativo e Maria, zangada, pede que ele prometa não se aproximar de Montserrat. Alessandro se nega a fazê-lo. Dominga comenta que seu patrão colocará Maria na rua assim que nascer seu bebê. Ela se zanga e se retira. Macário deixa Alessandro intrigado com a possibilidade do filho de Montserrat ser seu e crescer como ele cresceu, longe do pai. Em Água Azul, Angélica se encontra com Montserrat e elas conversam sobre o que fizeram durante os últimos meses. Na biblioteca, Virgínia e Demetrio se beijam às escondidas e ela o entrega um cheque. Na residência de Angélica, Amélia está feliz com sua filha e elas falam do mau comportamento de Virginia. Angélica comenta com José Luis que viu Montserrat. Na escola naval, Esmeralda dança em frente a todos os militares e Renato, zangado, a toma em seus braços para tirá-la do lugar. Ela pede que ele se afaste de sua vida, pois não a aceita como ela é. Renato não sabe o que fazer. Esmeralda chora e Ezequiel lhe oferece seu apoio, pedindo em seguida permissão para cortejá-la. Na casa de Josefina, Adolfo sugere que ela faça ciúmes a Demetrio, para que assim ele a valorize. Ela aceita. Na casa de cultura, Nadia está disposta a tocar piano e Pedro finge estar orgulhoso dela. Maria chega com uma faca na mão, disposta a matar Montserrat, mas Victor sai em defesa da moça. Montserrat começa a sentir as dores do parto. Ela é levada ao hospital com Josefina. Nadia para de tocar e sai com Adolfo para acompanhar sua amiga Montserrat. Em Água Azul, Josefina liga para Demetrio para informar lhe que nasceu seu sobrinho. Porém, por estar com Virginia, ele não a atende. Adolfo conta a Demetrio que seu sobrinho já nasceu e que Josefina tentou ligar pra ele. Demetrio, com ciúmes, proíbe que Adolfo se aproxime de sua esposa. Na clínica, Rosário pede a Carlota que escreva uma carta ao padre Anselmo para avisar sobre o nascimento do bebê de Montserrat. Nadia pede a Victor que se mantenha afastado, e não busque problemas com Pedro, pois ela está sendo vigiada. Angélica suspeita que Montserrat tenha problemas com seu esposo. Montserrat comenta com Rosário que se sente orgulhosa que ela seja sua sogra, e promete guardar segredo desse fato. Victor telefona para Alessandro a fim de lhe dar a notícia do bebê, mas Maria atende e impede que Alessandro descubra. Na residência de Angélica, Jose Luis pensa que Montserrat o enganou dizendo lhe que estava bem com Alessandro para que ele se casasse com Angélica. Na residência Mendonça, Graziela telefona para Alessandro e fala do nascimento do bebê, mas ele não se interessa em conhecê-lo. Demetrio e Graziela esperam que Alessandro fique responsável pelo bebê. Dias depois, Angélica visita Montserrat e elas conversam de seus problemas, mas Montserrat esclarece que ama seu esposo e deseja o melhor a Angélica e Jose Luis. Na fazenda Almonte, o padre Anselmo chega para dizer a Alessandro do nascimento de seu filho, mas este, zangado, o pede que não fale do tema. Neste momento chega Joaquim gritando, dizendo saber onde está José Luis, e que este casou se com sua filha Angélica, que morrerá logo e o fará ficar com sua fortuna. Alessandro pensa que ser por esse motivo que Montserrat lhe pediu o divórcio sem brigar por seu dinheiro, já que José Luis terá dinheiro de sobra.



Terça-feira



Na fazenda Almonte, o padre Anselmo não consegue fazer nada para impedir que Alessandro procure por Jose Luis para vingar-se. Jose Luis fala com Angélica, esclarecendo que ama Montserrat, e por ele, teria se casado com ela. Angélica conta a Jose Luis que Montserrat está só com seu filho, e que ela a apoiará no que puder. Alessandro chega furioso procurando José Luis e pede a Angélica que se afaste dele, pois está apenas esperando que ela morra para ficar com Montserrat. Na residência Mendonça, Carlota pede a Montserrat que procure Alessandro, mas ela diz que não está disposta a se humilhar mais. Graziela exige que Demetrio convença Josefina a lhe dar poder sobre seu dinheiro. Angélica se propõe ser madrinha do bebê de Montserrat, para que também a apoie economicamente, já que ela não poderá nunca ser mãe. Graziela aconselha sua filha a aceitar a proposta de Angélica, mas Montserrat se zanga. Angélica chega desesperada para pedir a Montserrat que fale com Alessandro, já que ele está furioso com José Luis e pensa que pode ocorrer o pior. Adolfo dá uma rosa a Josefina, ela se alegra. Ezequiel pede a Esmeralda uma oportunidade, mas ela diz que só pode oferecer sua amizade. Eles se surpreendem ao ver Josefina e Adolfo juntos. Na residência Almonte, Victor recebe Alessandro, mas este o diz que está ali para acertar contas com Jose Luis. Pedro felicita Ezequiel por seu trabalho e lealdade. Ezequiel dá um presente caríssimo a Esmeralda que, ofendida, o devolve, lembrando que só o ofereceu sua amizade. No hotel, José Luis discute com Renato por não ter agido como deveria. Triste, ele diz que Esmeralda terminou a relação que mantinham por terem a expulsado de seu trabalho. Na residência Almonte, Victor tenta convencer Alessandro de que Montserrat não tem nada a ver com José Luis. Neste momento chega Montserrat e pede a Alessandro para falarem. Na residência Almonte, Montserrat chega para ver Alessandro e o questiona como soube que José Luis estava com Angélica. Ela pede que Alessandro deixe as coisas como estão, já que Angélica está doente. Alessandro se zanga ao pensar que Montserrat veio fez o pedido por José Luis e não aceita. Pedro exige que Nadia arrume a mesa e troque de roupa, atirando várias de suas roupas no chão, Nadia, zangada, recolhe tudo. Pedro pede a Nadia que deixe de tocar piano e propõe que ela seja amante de Victor. Indignada, a moça o deixa falando sozinho. Carlota está preocupada com a vingança de Alessandro, enquanto Graziela pensa na possibilidade de que sua filha se torne viúva e herde toda a fortuna de Alessandro. Graziela manda uma mensagem para Alessandro do celular de Montserrat, o chamando para um encontro a noite. Montserrat pede a Rosário que fale com Alessandro, já que é seu filho e pode fazê-lo reconsiderar. Na residência de Josefina, Adolfo a visita e ela, desconcertada, pergunta por Demetrio. Em um automóvel, Virginia e Demetrio se beijam apaixonados. Eles quase transam, mas ao beijá-la, Demetrio a confunde com Josefina. Virginia, furiosa, sai do carro. Na residência de Josefina, Demetrio chega e, ao ver Adolfo, lhe proíbe de visitá-la se ele não estiver em casa. Demetrio, depois de falar com Josefina, acaba fazendo amor com ela. Ele se surpreende pelos sentimentos que ela o provoca. Na residência Almonte, Alessandro lê a mensagem enviada por Graziela fazendo-se passar por Montserrat e fica intrigado. Victor responsabiliza Maria, caso algo ocorra a Alessandro. Em um hotel, José Luis está desesperado para ver Montserrat. Renato lhe aconselha que pense bem nas coisas, já que pode acabar ficando sem Angélica. Na residência de Josefina, Graziela visita Demetrio e Josefina escuta quando Graziela aconselha seu filho a não engravidar à “feiosa”. Josefina, chorando, diz a Demetrio que escutou tudo e ele fica preocupado.



Quarta-feira



Demetrio chega à casa de sua mãe e ela pergunta o que ocorreu com Josefina e se ele recuperou o poder sobre o dinheiro da mulher. Demetrio lhe responde que não. Graziela, zangada, diz que falará pessoalmente com ela para ajeitar as coisas. Demetrio pede à mãe que não se meta em sua vida. Rosário vai buscar Alessandro em sua casa em Água Azul, mas Maria a expulsa e afirma que enquanto ela for sua mulher, a senhora não voltará mais ali. Na residência da família Mendonça, Montserrat comenta com sua tia que se sente muito nervosa pela visita de Alessandro. Carlota pede que ela não se preocupe, pois tudo sairá bem. Montserrat está esperando Alessandro e batem à porta. Ao abrir ela se dá conta que é Jose Luis. Ele entra e pergunta como ela está. Montserrat pede que ele se retire, pois Alessandro chegará logo e, se o encontrar ali, o mata. Alessandro bate à porta. Montserrat se assusta e pede desesperada a Jose Luis que saia pela cozinha. No jardim, Alessandro encontra Jose Luis, que o aponta uma arma. Eles combinam um duelo. Montserrat, desesperada, faz de tudo para evitar esse novo encontro, no qual um dos dois sairá morto. Carlota vai atrás de Ezequiel para que ele ajude a deter Jose Luis e Alessandro, porém já é tarde. Jose Luis e Alessandro apontam uma arma um ao outro e disparam. Pedro propõe a Nadia que tenha um filho com Victor, mas ela se nega, pois diz que jamais permitiria que ele criasse seu filho. Pedro diz que um político jamais se divorcia, só fica viúvo. Alessandro se lembra quando ofereceu sua amizade a Jose Luis, pensando que este era seu capataz, Antonio. Ezequiel chega ao hospital e tenta asfixiar Jose Luis, mas Esmeralda entra e pergunta o que ele faz ali. Ezequiel diz que precisa falar com Jose Luis para tomar sua declaração dos fatos ocorridos. Rosário vai ver Alessandro na prisão e ele diz que se ela quer falar de Montserrat que não o incomode, pois não conseguirá nada. Rosário pede que ele se tenha piedade da criança que Montserrat terá, pois ela também teve um bebe nessas condições, sem pai. Alessandro pergunta se ela é sua mãe. Ele beija a senhora no rosto e a chama de mãe. Amélia tenta tranquilizar Angélica, que está muito nervosa por não saber nada de José Luis. Batem à porta e ela vê Montserrat entrar. Angélica pede que ela diga que Jose está bem, mas Montserrat diz que ele e Alessandro se enfrentaram e Jose saiu muito ferido, mas está bem. Angélica pede para ser levada ao hospital para vê-lo. Rosário segue convencendo Alessandro de que ele errou quanto a Montserrat, que ela jamais o enganou, mas Alessandro ainda tem dúvidas. Montserrat leva os resultados de DNA para Alessandro. Maria se encontra com Montserrat e exige que ela deixe Alessandro em paz, pois por sua culpa ele está preso. Montserrat responde que já lhe pediu o divórcio. Ela diz que Jose Luis não pensa em processar Alessandro, então ele sairá logo do presídio.



Quinta-feira



Montserrat chega para visitar José Luis e pergunta a Angélica como ele está. Ela responde que o doutor afirmou que a bala passou de raspão pelo pulmão, ferindo-o. Angélica a olha, muito preocupada. Montserrat lhe diz que tenha confiança em Deus e se recuperará logo. Joaquim consegue convencer Alessandro a lhe alugar parte de suas terras. Joaquim vai atrás de Amélia em sua casa para perguntar o segredo sobre Graziela que guardou por tantos anos, e assim poderá usá-lo conta Alessandro. Montserrat chega a sua casa e se encontra com sua mãe. Elas discutem por causa de José Luis. Alessandro chega ao hospital para ver José Luis e pergunta se Montserrat e ele foram amantes. Jose se cala por um momento e responde a Alessandro que ele não ama verdadeiramente Montserrat, pois se a amasse, jamais duvidaria dela. Alessandro se encontra com Angélica e se oferece para encarregar-se dos gastos do hospital, mas ela se nega a aceitar, dizendo que o dinheiro de Alessandro não comprará o perdão de Jose Luis, Montserrat e muito menos o seu. Amélia vai avisar Graziela que Pedro Medina e seu marido Joaquim intuem sobre o segredo que ela guarda há muito tempo. Amélia pergunta se alguém mais sabe o que teve que fazer para casar-se com Lauro. Graziela responde que não, Demetrio escuta a conversa. Demetrio, cheio de raiva, diz a Graziela, diante de Carlota e Montserrat, que se calou por anos, mas não irá mais fazê-lo. Ele revela que na verdade é filho do amante de Graziela, Benjamin Almonte. Alessandro chega à casa de Montserrat e pede para falar com ela. Graziela manda Carlota chamar a filha. Graziela destrata Rosário e Alessandro a diz que a senhora é sua mãe, então que Graziela a respeite como tal. Graziela leva Alessandro ao quarto do bebê e o mostra o quão bonito está. Alessandro, comovido, se aproxima, o acaricia, e pede perdão a Montserrat. Ela responde que não é possível que Alessandro tenha acreditado em todos, menos nela. Alessandro pede a Montserrat que o perdoe por seu filho, que não merece crescer sem pai, mas ela se nega e o expulsa. Graziela, antes, pede dinheiro a Alessandro para cobrir os gastos de Montserrat e do bebê. Ele a responde que não se preocupe, pois não deixará nada faltar-lhes. No hospital, Renato pergunta ao Doutor como está José Luis e qual o motivo de sua febre, que ao invés de melhorar, só piora. O Doutor responde que os antibióticos já não estão fazendo efeito, e o melhor é que chamem todos os familiares, pois é provável que ele não resista. Adolfo chama Josefina em sua casa, fazendo a pensar que Demetrio está lá. Ele tenta seduzi-la, mas ela não permite. Batem à porta e é Demetrio. Alessandro está muito triste e Rosário pede que ele dê um tempo a Montserrat, pois foi muito difícil tudo que ela passou. Carlota tenta convencer Montserrat a perdoar Alessandro, mas ela segue irredutível. Esmeralda chega acompanhada de Renato e Montserrat se assusta ao vê-los. Ele pede a Montserrat que os acompanhe até o hospital, pois Jose Luis está muito mal e quer falar com ela. Carlota tenta detê-la, mas Montserrat sai depressa para ver José Luis.



Sexta-feira



Demetrio chega à casa de Alessandro para lhe dizer que é filho de Benjamin Almonte e que por isso quer a metade da herança que lhe corresponde. No hospital, Jose Luis pede a Montserrat que diga que segue o amando como no primeiro dia. Alessandro entra sem ser visto e os escuta. Alessandro sai desconcertado e imagina ver Montserrat e José Luis trocando juras de amor eterno. Nadia chega a casa e reclama com Pedro por ter planejado um encontro seu com Victor. Neste momento ela vê Ezequiel saindo do banho e imagina que eles estavam juntos. Maria chega a mansão Almonte e encontra Rosário. Ela pergunta o que Rosário está fazendo. A senhora diz que está pondo a mesa. Ela humilha a senhora e Macário a adverte que não seja tão soberba. Maria vai ver Alessandro e pergunta se foi permitida a entrada de Rosário. Ele a confessa que a senhora é sua mãe, e exige que Maria peça perdão. Graziela vai atrás de Alessandro para pegar o cheque que ele a prometeu e descobre que eles estão para assinar os papeis do divórcio. Graziela se zanga e diz que jamais permitirá que Alessandro se desfaça de sua filha, mas Alessandro afirma que quem deseja se divorciar é a própria Montserrat.





