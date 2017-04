Você está: Novelas

Confira a semana de Rubi (17 a 22/4)

Segunda-feira



Cristina e Caetano se encontram. Cristina critica Caetano por não responder suas cartas e o acusa de não ter se preocupado nem com ela nem com sua filha. Caetano responde que prefere ficar de fora para que ela possa ser feliz ao lado de Marcos. Cristina recrimina Rubi por ter marcado o encontro entre ela e Caetano e pede à irmã que não volte a se intrometer na sua vida. Marcos pergunta a Cristina o que ela sentiu ao rever Caetano e se isso muda seus planos de casamento. Ela responde que foi uma confusão de sentimentos mas que não mudarão seus planos de casamento. Rubi comenta com Alessandro que já não suporta o ciúme de Heitor e confessa que se sente aterrorizada, pois ele se tornou muito violento e qualquer dia poderá matá-la. Alessandro aconselha Rubi a fazer uma denúncia contra Heitor e diz que não deve permitir que volte a agredi-la. Rubi pede a Alessandro que fique o tempo todo a seu lado. Rubi diz a Alessandro que só se sente segura a seu lado e que se ele se propuser a apoiá-la denunciará Heitor por agressão. Caetano procura Cristina para dizer que nunca deixou de amá-la e para saber se ela ainda sente algo por ele, pois caso contrário, está disposto a sair de sua vida para que ela possa ser feliz. Cristina, chorando, responde que já é tarde para uma reconciliação, pois está comprometida com Marcos e ele não merece sofrer uma decepção. Alessandro critica Heitor por maltratar Rubi. Cristina comenta com Marcos que Caetano a procurou para pedir perdão e diz que o casamento continua marcado. Rubi agradece Alessandro por tê-la defendido. Os dois estão a ponto de se beijarem quando chega Maribel. Caetano procura Marcos para dizer que continua amando Cristina e pergunta se ele está convencido de que ela o ama. Marcos responde que em breve estarão casados. Naty pede a Elisa e Genaro que refaçam suas vidas, pois já entendeu que seus pais não se reconciliarão e promete não ser um obstáculo entre eles. Caetano volta a procurar Cristina para dizer que ela é o amor de sua vida, mas diz que não voltará a importuná-la. Cristina responde que ele também é o grande amor de sua vida. Marcos ouve a conversa e se decepciona.



Terça-feira



Cristina diz a Caetano que o ama, mas admite que sente um enorme carinho por Marcos, pois durante todos esses anos ele tem sido um grande apoio para ela e sua filha, por isso, fará o possível para amá-lo como ele merece. Cristina pede a Caetano que respeite sua decisão e ele promete respeitar seu casamento com Marcos. Alessandro pede a Maribel que esqueça tudo que aconteceu, pois não quer perder sua amizade. Maribel diz a Alessandro que gosta muito dele e fica triste ao vê-lo sofrer, por isso, pede que não volte a falar de Rubi para que possam continuar amigos. Heitor faz outra cena de ciúme com Rubi. Genaro presencia e aconselha o afilhado a dar um tempo em seu casamento antes que cometa uma loucura. Cristina diz a Rubi que a renega como irmã, pois as duas maiores dores de sua vida foram causadas por ela: a morte de sua mãe e a perda de Caetano, seu grande amor. Cristina também acusa a irmã de não suportar a felicidade alheia. Marcos diz a Cristina que a ama e promete fazê-la muito feliz. Chega o dia do casamento. Diante do altar, Marcos diz a Cristina que prometeu fazê-la feliz e por isso decidiu entregá-la a Caetano, seu grande amor. Rubi se surpreende ao saber que Cristina se casou com Caetano e, furiosa, comenta com Toledo que não suporta ver a irmã casada com o homem que ama enquanto ela não conseguiu realizar esse sonho. Rubi fica surpresa quando Heitor comunica que terá que viajar com Helena a negócios. Heitor comunica a Rubi que terá que viajar com Helena a negócios e pede a ela que os acompanhe. Rubi diz que não viajará com ele e que confia cegamente em sua fidelidade. Alessandro e Rubi se encontram. Ela diz que se separou de Heitor, que se arrepende de tudo que fez e jura que vive sonhando ser a noiva que ele sempre desejou. Alessandro confessa que tudo que conseguiu na vida teria outro sentido se estivesse a seu lado e diz que ela lhe fez muito mal. Rubi comenta com Toledo que se fará de difícil para conquistar Alessandro definitivamente. Toledo lembra que ela ainda está casada com Heitor. Paco diz a Luiz que é muito triste ser desprezado pelo próprio pai e o aconselha a perdoá-lo. Carla está a ponto de se afogar quando é salva por Rubi. Elisa confessa a Genaro que tentou de tudo para que a relação dos dois fosse como antes, mas diz que já não é possível, pois está apaixonada por Artur.



Quarta-feira



Alessandro procura Rubi com o pretexto de agradecer por ter salvo sua mãe. Raul procura Sofia para dizer que a ama e não pode mais viver longe dela. Sofia responde que ainda está muito confusa. Rubi está a ponto de atropelar Sofia e Raul. Sofia, furiosa, ameaça contar tudo a Heitor caso ela volte a se aproximar de Alessandro. Rubi afirma que está separada de Heitor. Marcos flagra Ernesto mexendo nos documentos de Alessandro. Rubi pede a Alessandro que só volte a procurá-la quando estiver disposto a perdoá-la e esquecer o passado. Elisa aconselha Maribel a tentar uma reaproximação com Heitor, já que ele e Rubi estão separados. Maribel diz que mesmo que Heitor se divorciasse de Rubi não voltaria com ele, pois já não o ama e confessa que está apaixonada por outro homem. Alessandro procura Rubi, diz que não quer voltar a se separar dela e os dois se beijam. Heitor e Helena enfrentam dificuldades ao chegarem na selva e precisam passar a noite em uma cabana abandonada. Helena sofre um desmaio ao se deparar com uma aranha. Alessandro diz a Rubi que deseja passar o resto de sua vida a seu lado e que está disposto a falar com Heitor assim que ele voltar de viagem. Alessandro comunica ao pai que vai se casar com Rubi. Inácio lembra que Rubi o traiu e agora vai trair Heitor e que ainda fará o mesmo com muitos outros. Marcos previne Maribel e pede a ela que tome muito cuidado com Ernesto. Ele conta que Sabrina encontrou os papéis de Alessandro revirados e que flagrou o rapaz dentro do escritório. Sofia diz a Alessandro que irá embora de sua casa se ele se casar com Rubi. Ela lembra ao irmão que Rubi o trocou por Heitor por que era pobre e agora quer ficar com ele por que tem mais dinheiro que o marido. Inácio acusa Rubi de ser ambiciosa e diz que Heitor não foi sua única vítima porque mesmo estando casada se envolveu com Thiago. Caetano pede a Marcos que se afaste de sua mulher e de sua filha. Ele diz que não consegue ser feliz sem elas e que fará de tudo para recuperá-las.



Quinta-feira



Helena beija Heitor e depois se desculpa dizendo que por um momento pensou que havia surgido entre eles um sentimento mais intenso. Heitor responde que ela é uma mulher muito bonita e qualquer homem seria feliz a seu lado, mas lembra que é casado com Rubi. Alessandro presenteia Rubi com um anel de compromisso e diz que nunca mais vão se separar. Luiz procura Sofia e se surpreende ao vê-la aos beijos com Raul. Visivelmente irritado, diz a ela que não imaginava que procuraria consolo tão rápido. Rubi tenta explicar a Alessandro o que aconteceu no dia do acidente em que Sônia perdeu a vida, mas ele a interrompe e diz que o passado já não interessa. Paco pede Lorena em casamento. Sofia conta a Maribel que Alessandro viajou em lua de mel com Rubi. Sofia explica que Rubi está separada de Heitor e que ela e Alessandro pensam em se casar. Rubi telefona para Heitor. Sônia atende, diz que Heitor está dormindo e que o médico o proibiu de viajar. Maribel conta para Sofia que sua mãe comentou que Rubi e Sônia haviam discutido no dia do acidente que provocou sua morte. Maribel diz que apesar de Carla sofrer do mal de Alzheimer deveriam averiguar o que realmente aconteceu naquele dia. Lúcio flagra Alessandro e Rubi se beijando. Lúcio diz a Rubi que não se importa com quem se case, pois tem certeza que a qualquer momento pedirá que fique com ela. Alessandro diz a Maribel que não gostaria que seu relacionamento com Rubi afetasse a amizade que existe entre eles. Maribel diz que não pode prometer nada e afirma que talvez Rubi esteja envolvida na morte de Sônia. Alessandro, irritado, diz a Maribel que ela odeia Rubi, por isso a acusa sem ter provas. Rubi comunica a Cristina que vai se casar com Alessandro. Rubi, sarcástica, diz a Maribel que primeiro lhe roubou Heitor e agora vai se casar com Alessandro.



Sexta-feira



Alessandro pede a Rubi que explique como Sônia morreu. Ela diz que foi perguntar a Sônia por que lhe causou problemas com Heitor, a esbofeteou e ela caiu. Rubi conta que pediu ajuda a Célia, mas ela informou que Sônia já estava morta. Alessandro diz que Célia desapareceu por medo, já que foi ela quem permitiu sua entrada, mesmo sabendo que odiava Sônia e não suportava vê-lo feliz ao lado dela. Alessandro, revoltado, diz a Rubi que a odeia por ter matado Sônia e seu filho e deixa claro que não quer voltar a vê-la. Magda, numa tentativa desesperada, procura Heitor para dizer Rubi esteve com Sônia no dia de sua morte e que também esteve na praia. Magda desmaia e Heitor a leva para o hospital. Maribel chega ao hospital. Magda, em seus últimos instantes, diz que a amou como a uma filha, mas que parte tranquila, pois sabe que é uma mulher forte e tem muita gente que a ama. Heitor conta a Rubi o que Magda disse antes de morrer. Rubi confirma que esteve com Sônia e garante que não lhe disse nada porque temia que pensasse que tivesse ido procurar Alessandro. Alessandro diz ao pai que denunciou Rubi pela morte de Sônia e do bebê que esperava.





