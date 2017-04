Você está: Novelas

Confira a semana de Chiquititas (17 a 22/4)

Segunda-feira



Matilde pede perdão para Carmen e implora que não lhe demita. Carmen manda que ela pare de lamentar e pergunta se Cintia concordou que ela ficasse no orfanato se passando por Ernestina. Matilde explica que Cintia lhe procurou, disse que as Chiquititas estavam sentindo a falta de Ernestina e que, pelo bem delas, decidiu se passar pela irmã. "Você acha mesmo que eu sou muito idiota para cair numa desculpa dessa", diz Carmen. Matilde revela que a ideia foi de Cintia, garante que ela não acha a mulher confiável e que não sabe o que está passando na cabeça de Cintia. Carmen diz ter certeza que Cintia está tramando algo e aconselha Matilde a parar de mentir. A megera avisa que não lhe mandará embora, mas que quer descobrir o que Cintia está armando. Carmen diz que se Matilde passar para o lado dela, será muito bem remunerada. Matilde aceita. Vivi tenta falar com Matias através da rede social FriendBook, mas o pai do menino, o Dr. Ferrashi (Eduardo Fraga), desliga o computador dele, impedindo a comunicação. No Café Boutique, Francis (Homero Ligere) diz estar com medo de ser mandado embora pelo sumiço dos doces. Clarita leva o rapaz até a central de segurança para tentar ver o vídeo do monitoramento de segurança da loja. Os dois percebem que uma criança entrou correndo dentro do Café e que ela deve ser a responsável pelo sumiço dos doces. Francis e Clarita combinam de ficar alertas para pegar o menino da próxima vez. Carol, Beto e Tobias, que está vestido como Tomás Ferraz, assistem a TV e se surpreendem ao ver um programa especializado em jornalismo de celebridades com a jornalista Kelly Keller (Nelly Trindade). A atração mostra fotos dele com Carol e Clarita e levanta a hipótese de uma delas ser a grade paixão secreta que ele revelou durante entrevista no programa de Marília Grabriela. A jornalista Kelly Keller promete descobrir tudo e contar aos telespectadores. No dia seguinte, a jornalista vai até o Café Boutique e surpreende Clarita com muitas perguntas sobre Tomás Ferraz. Kelly também faz filmagens de Carol. Matilde decide fingir estar do lado de Cintia e ao mesmo tempo do lado de Carmen. Matilde diz para Tati e Ana que o dinheiro não foi possível para comprar a ração da cachorra Pipoca e por isso elas terão que se virar pra dar de comer para o animal de estimação. Mili vai até a Mansão dos Almeida Campos ver Gabriela, que sofre de um grave bloqueio psicológico. Valentina e Mili ficam surpresas, pois Gabi, que na verdade é a mãe da Mili, fala a sua terceira palavra depois de anos e é justamente o nome de Mili. No orfanato, Fernando (Paulo Leal) alerta Carol sobre Dani. Ele diz que Dani trata Maria de duas maneiras. Na mansão dos Almeida Campos, Mili pede a ajuda de Duda para saber porque Matias não responde as mensagens de Vivi. Duda e Mili decidem ir até a casa do menino.



Terça-feira



Mili e Duda conseguem conversar com Matias. Mili explica que Vivi está arrependida e sofrendo muito com tudo o que aconteceu. Matias revela que não conseguiu responder as mensagens de Vivi, pois seu pai tirou seu celular e passou a monitorar suas entradas na internet. Mais tarde, Mili conversa com Vivi e conta que Matias está magoado e que disse não saber se ainda gosta de Vivi. Mili aconselha a amiga a dar um tempo para o menino pensar. Vivi diz que dará esse tempo e que estudará bastante para mostrar pra ele que ela é inteligente. Anoitece. Fernando insiste e consegue convencer Carol a aceitar sua carona até a casa dela. No Café Boutique, Francis e Clarita conseguem flagrar o menino que anda comendo os doces escondidos, mas o garoto corre para todos os lados e consegue fugir da loja levando um doce. Trata-se da cena de estreia do personagem Thiago (Pedro Henrique), que é o garoto que está pegando os doces no Café. Eduarda e Maria Cecília vão jantar na casa de Junior. Beto fica irritado ao saber que Érica invadiu seu FriendBook e mudou seu status de relacionamento. O rapaz discute com Érica. Acidentalmente, Érica descobre que Tobias e Tomás Ferraz são a mesma pessoa. Tobias fica em choque ao ser flagrado se caracterizando. Na mansão dos Almeida Campos, Valentina avisa que Gabi sumiu e que ela saiu da mansão. Na casa de Carol, Érica diz que só manterá segredo se eles inventarem que ela é o grande amor de Tomás Ferraz, assim sairá em todos os jornais. Fernando, que está dando carona para Carol, quase atropela Gabi, que entrou na frente do carro. Carol leva Gabi até a Mansão dos Almeida Campos. Junior agradece Carol e Eduarda alerta Maria Cecília a tomar cuidado. No orfanato, Vivi sonha que é miss.



Quarta-feira



Érica vai ao Café Boutique com Tomás Ferraz e finge ser sua namorada. Mais uma vez, Dani e Maria disputam por conta da boneca Laura. Durante o empurra-empurra, o braço da boneca se solta. Na sala, Mosca diz para os meninos que quando crescer gostaria de ser médico. Maria entrega a Laura para Mosca, que promete operar a boneca. Na cozinha, com a ajuda de Rafa e Binho, Mosca recoloca o braço da boneca como se estivesse numa mesa de cirurgia. No Café Boutique, a jornalista Kelly Keller flagra Érica e Tomás Ferraz. Maria Cecília vê a cena e fica incomodada. No orfanato, Dani não quer mais emprestar a boneca para Maria, que fica triste. Anoitece, no Café Boutique, Francis e Clarita perseguem o menino que rouba doces. O garoto esbarra em Junior e Francis consegue pegá-lo. Eduarda aparece na casa de Carol e pede para ela se afastar de Junior e não atrapalhar novamente o noivado deles. No Café, o menino implora para que não o levem para a polícia e diz que estava apenas com fome. Junior diz que o menino terá que explicar quem ele é e como entrou na loja. O garoto diz que sua mãe morreu no ano passado e que nunca conheceu o pai, apesar de sua mãe dizer que ele era filho de um famoso jogador de futebol, o Alexander Souza. O menino, que se chama Thiago, diz que morava num orfanato, mas que fugiu por não gostar de lá. Junior oferece a ida dele para o orfanato Raio de Luz e diz que não deixará voltar para a rua. Dani decide dar a boneca Laura para Maria e diz que não quer uma boneca quebrada. Matilde descobre que no quadro de Carmen, na diretoria do orfanato, existe um microfone e câmeras. Junior pede para o pai, José Ricardo, autorizar a entrada de Thiago ao orfanato. José Ricardo acha um absurdo o pedido. Carmen aprova a ideia de Junior, pois acredita que quanto mais crianças no Raio de Luz, mais trabalho Cintia terá. Vivi comemora que tirou nota 9 na escola e diz que irá com a prova até a casa de Matias para mostrar pro menino. Beto conta para Tobias que Maria Cecília e Junior irão casar. O ex-barista fica decepcionado.



Quinta-feira



Mili avisa Matias que Vivi está esperando ele na praça. O pai de Matias aparece e proíbe que o garoto ande com Mili e encontre Vivi. Mili e Vivi vão a mansão de Duda e pedem ajuda. Cintia chega irritada ao orfanato Raio de Luz e pede para Carol arrumar o quarto dos meninos, pois receberão um novo garoto no orfanato. Rafa, Binho e Mosca ficam animados. Matilde alerta Cintia sobre a câmera e microfone na diretoria do orfanato. Cintia diz que sabia que Carmen seria capaz de fazer isso e que a partir de agora, toda a vez que forem falar do tesouro, dirão infiltração. As duas entram na diretoria e começam a elogiar Carmen, que assiste a tudo e acredita nos elogios. Na mansão dos Almeida Campos, Shirley Santana (Olívia Araújo), de Santana, que agora está trabalhando como manicure, vai cuidar das unhas de Carmen. Duda leva Mili até a escola de inglês em que Matias estuda para levá-lo para falar com Vivi. Na mansão dos Almeida Campos, Eduarda vai visitar Carmen e se surpreende ao se deparar com Shirley fazendo as unhas dela. Eduarda explica que Shirley foi sua diarista. Shirley faz questão de dizer que se tornou manicure e consultora da Jequiti e que está muito bem. As duas se alfinetam e Shirley pergunta se Eduarda ainda está na ‘pindaíba’. Eduarda desconversa e disfarça para Carmen não perceber. Matias e Vivi se encontram no Orfanato, os dois conversam e se entendem. Matias perdoa Vivi. O pai do garoto aparece no orfanato enfurecido. Matias discute com o pai na frente de todos. A discussão continua mais tarde, na casa deles. Matias diz não querer mais a bolsa de estudos e também ir para os Estados Unidos. Anoitece, uma grande festa com bexigas e comidas está preparada no orfanato pra receber Thiago, novo morador do Raio de Luz. Junior chega com Thiago e apresenta todos do orfanato. O chiquitito é bem recebido, inclusive por Fernando, que cada vez mais frequenta o orfanato. Thiago gosta do Raio de Luz e se mostra muito arteiro. Os meninos gostam, mas as meninas ficam incomodadas. No quarto dos meninos, Mosca, Rafa e Binho duvidam que Thiago seja filho do grande jogador Alexander Souza.



Sexta-feira



Thiago é muito elétrico. O menino agradece a Junior. Na porta do orfanato, Fernando tenta conversar com Junior e diz que já que o rapaz está em outro relacionamento, ele passará a investir em Carol. Thiago apronta com as meninas do orfanato. Os meninos se divertem. Tobias diz para Beto que irá atrás de seu grande amor. Tobias vai até a casa de Maria Cecília e diz que não consegue mais viver sem ela. O rapaz se declara de forma tão afobada que não percebe que Junior está sentado na sala. No orfanato, Thiago joga uma bombinha na mesa e provoca um princípio de incêndio. Os adultos conseguem apagar o fogo. O menino leva bronca de todos. Tobias conta para Carol e Beto que Maria Cecília disse estar feliz com Junior. Tobias chora muito e concorda com Beto em focar no trabalho como Tomás Ferraz. Tobias pede apenas para não fazer nenhuma parceria musical com a Érica. No orfanato, os meninos dormem e Thiago usa pasta de dente para sujar o rosto de Rafa, Mosca e Binho. O menino também espalha graxa na escova de cabelo das meninas e coloca um cocô de mentira na cama das Chiquititas. Amanhece e os meninos ficam irritados ao perceberem a pasta de dente no rosto dos meninos. As Chiquitias também ficam enfurecidas ao perceber a travessura de Thiago. Antes de ir para a escola, as meninas também se atrasam, pois Thiago deu nó no cadarço do sapato delas. Matilde se irrita com as travessuras de Thiago.





