Confira a semana de Carinha de Anjo (17 a 22/4)

Segunda-feira



Haydee descobre que Peixoto foi até uma festa surpresa ao invés de ir lhe encontrar e fica irritada. Rosana chega em seu apartamento acompanhada e se depara com a festa surpresa. Peixoto fica sem reação ao ver Rosana do lado de Marcelo (Gustavo Vaz). A mulher apresenta ele como sendo o primo de Silvana e logo o dispensa. Rosana diz que amou o presente do filho, que é a presença de Peixoto. Franciely percebe que o bolo de doce de leite que havia feito sumiu. A mulher descobre que Dulce Maria não está no quarto e acredita que foi ela quem pegou seu bolo. Dulce Maria faz uma festa surpresa para sua mãe, Tereza, em seus sonhos, onde usa um laço de presente na cabeça. Tereza fica emocionada e diz que na casa encantada é tudo alegria. Enquanto isso, Gustavo descobre que Dulce Maria foi com o bolo de Franciely até a casa de Rosana, busca a filha e a leva pra casa. Irmã Fabiana ensaia as freiras para a etapa final do concurso de coral. Nicole avisa Gustavo que o comercial que fez com Dulce estará na televisão no dia seguinte. A megera diz que o comercial irá ser importante e por isso irá para outro estado trabalhar, afinal, precisa cuidar dela e da família. Gustavo fica atordoado com a notícia.



Terça-feira



Diana e Inácio vão até a casa de Rosana buscar Zeca e Zé. Nicole diz para Gustavo que se eles se casarem ela largaria sua carreira para ficar ao lado dele. Gustavo responde que não quer perdê-la e que irá assumir a relação dos dois dessa vez. Fabiana diz para Valentina que adorou o tio dela, Tom (Gabriel Muglia), e que o novo professor irá montar uma peça de teatro no colégio com as meninas, mas que ainda não possui maiores detalhes. Diana e Inácio contam para Rosana que irão cuidar de Miguel (Pedro Henrique), filho do irmão de Diana, Valter (Luiz Araujo), mas que só falta contar para Zeca e Zé, além da reação da Madre Superiora, que pode não aceitar um novo menino na residência deles. A Madre acalma o casal e diz que Miguel será bem-vindo. Gustavo conta para Estefânia e Vitor que vai se casar com Nicole e os dois não gostam da notícia. Zé e Zeca conversam em particular e contam para Diana e Inácio que aceitam o primo Miguel com eles.



Quarta-feira



Silvana fica enciumada ao ver Cristóvão conversando e rindo com Verônica na empresa. Flávio vai atrás de Fátima e devolve para ela o dinheiro que pegou emprestado com a mulher. Fabiana apresenta para as alunas o novo professor do colégio, Tom, que dará aula de teatro. O professor aparece caracterizado como palhaço e assusta Fabiana ao estourar um balão que havia dado para ela. Flávio beija Fátima, que fica confusa. Tia Perucas leva os lanches para o trabalho de Dulce que a irmã Cecília pediu. A mulher aproveita para pedir permissão da Madre Superiora para que a Dulce Maria possa ir até a casa de Inácio de noite para ver a estreia do comercial. As crianças adoram a primeira aula de Miguel e Fabiana diz para a Madre que ele foi muito bem. As crianças fazem a apresentação de seus trabalhos sobre desperdício.



Quinta-feira



Flávio diz para Haydee que já se livrou de Fátima, pagou a dívida e que beijou ela, mesmo achando se tratar de uma mulher cafona. Haydee responde que o filho fez bem e que agora o Gustavo que irá salvar a vida econômica deles. Silvana implica cada vez mais com Verônica, por ciúme da relação entre ela e Cristóvão. Rosana grava um vídeo com Juju para mostrar como fazer exercícios ao limpar a casa. A coluna da mulher trava durante a filmagem e o médico André é chamado. Miguel chega na casa dos tios e chama atenção pela timidez. Miguel conta para Zé e Zeca que adora música e que nunca ficou em um lugar tão bonito antes.



Sexta-feira



Acontece a aguardada estreia do comercial de Nicole com Dulce Maria na televisão. Irmã Cecília assiste ao comercial e fica triste. Diana conversa com Cecília, que chora. Gustavo telefona para casa de Inácio e parabeniza Dulce pelo comercial. Todos assistem e ficam encantados. Miguel fica triste ao se despedir do pai, Valter (Luiz Araujo), mas entende que viver com os tios, Diana e Inácio, será bom, por agora ter uma família. Miguel pede ao pai para que pelo menos ele telefone para ouvir sua voz, se por caso demorar para voltar. Nicole não gosta de saber que Verônica vai na viagem de trabalho de Gustavo. Juju explica para a Rosana que o vídeo com a coluna dela travando viralizou na internet.





