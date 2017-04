Você está: Novelas

Band

Confira a semana de Ezel (17 a 22/4)

Vcfaz - Ontem, 16:30







Segunda-feira



Cengiz começa a trabalhar em algo ilícito. Ezel e Ali vão se divertir em uma boate e convidam Tefo. Kenan relembra o tempo em que era apaixonado por Selma. Ezel ameaça os mafiosos da cidade. Ramiz relembra sua relação com Selma no passado.



Terça-feira



Cengiz e Eysan lançam uma companhia de turismo. Ezel e Ali reformam e inauguram uma boate. Ezel vai até a casa dos pais de Kenan, na França, e descobre detalhes importantes sobre a vida dele. Sebnem trabalha na boate ao lado de Azad.



Quarta-feira



Cengiz visita a casa de Kenan e se irrita ao vê-lo ao lado de Eysan. Ali discute com Ezel e o acusa pela morte de Mert, Bahar e Kamil. Kenan coloca seus homens perto de Muntaz para atingir Ezel.



Quinta-feira



Ezel pede ajuda a Eysan para impedir Kenan de atingir sua família. Eysan pressiona Kenan a falar a verdade sobre família e os dois discutem. Ali é preso e torturado por Cengiz. Kenan confessa a Eysan que tinha uma família e fala da relação com o irmão.



Sexta-feira



Ezel visita Selma e faz perguntas sobre Kenan. Ramiz interrompe a conversa e impede que Selma e Ezel conversem. Ali e Azad começam a se aproximar. Ezel visita o pai, mas não é bem recebido por ele. Meliah se recusa a acreditar que Mert morreu. Cengiz oferece ajuda para acabar com a boate de Ezel.



Sábado



Cengiz aciona a polícia para fazer uma varredura na boate de Ezel, mas os policiais não encontram nada. Ezel já sabia que Cengiz faria uma denúncia e preparou tudo. Kenan se irrita ao saber que a invasão policial não surtiu efeito. Selma se abala ao encontrar uma carta ao lado da cama de Ramiz.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).