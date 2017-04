Você está: Novelas

Confira a semana de A escrava Isaura (17 a 22/4)

Segunda-feira



Leôncio discute com Álvaro. Bernardo, Henrique, Moleca e João atacam o acampamento dos capitães-do-mato. Dr. Paulo sequestra Diogo. Sebastião está preocupado com seus filhos. Malvina se culpa por ter beijado Geraldo. Chefe de polícia alerta Perpétua que o juiz vai expedir o mandato de busca em sua casa. Dr. Paulo atira em Diogo. Leôncio recebe o mandato de busca. Isaura foge, mas a charrete é parada pela polícia. Leôncio persegue uma carruagem, mas encontra Tomásia no comando.



Terça-feira



Leôncio e Tomásia se encontram e começam uma discussão. Tomásia dá uma chicotada na arma que lhe é apontada e acaba acertando o rosto de Leôncio. Geraldo tenta conquistar o amor de Malvina. Rosa sente falta de trabalhar. Violeta decide contar o mistério sobre sua vida. Isaura foge a caminho da Santos. Branca e Estela comentam sobre Malvina. Rosa quer saber qual a história de sua mãe. Quilombolas comemoram a captura dos capitães do mato. André tenta despistar Leôncio seguindo por outro caminho, mas Leôncio não vai atrás dele. Álvaro tenta atrapalhar a busca de Leôncio.



Quarta-feira



André quer matar Leôncio. Geraldo diz à sua mãe que ama Malvina. Cel. Sebastião ensina Rosa a dançar. Leôncio vai atrás de Isaura na direção certa. Geraldo quer se casar com Malvina. Francisco convida as meninas do bordel para uma festa. Leôncio captura Isaura e Miguel é preso.



Quinta-feira



Malvina diz a Geraldo que não vai largar seu marido. Cel.Sebastião se lamenta com Margarida. Leôncio leva Isaura algemada para a casa de Estela. Isaura diz que ama Álvaro e Leôncio se irrita. Miguel é levado para a prisão. Isaura é trancada em um quarto. Rosa quer um dote para ela. Tomásia, André e Álvaro fazem um pacto contra Leôncio. Tomásia quer contratar advogados para libertar Miguel. Leôncio coloca mais ferros em Isaura para seguir viagem.



Sexta-feira



Sebastião ensina Rosa a escrever. Tomásia, Álvaro e André se preparam para voltar para Campos. Perpétua se despede de Álvaro. Geraldo vai em busca do amor de Malvina. Isaura sofre na viagem. Francisco e Belchior levam as escravas para a casa grande. Geraldo promete a Álvaro que será espião na casa de Leôncio. Miguel chega a Campos algemado. Pedrinho pede para ir com Álvaro. Branca se irrita com a viagem de Álvaro. Belchior dá seu primeiro beijo. Leôncio rasga as roupas de Isaura.





