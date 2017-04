Confira a semana de O rico e Lázaro (17 a 22/4)

Você está: Novelas

Segunda-feira



Sammu-Ramat sugere que Larsa enterre Asher na lama. Shag-Shag diz ser apenas uma amiga de Chaim. Sem graça, Evil-Merodaque tenta se desculpar pela gafe com a princesa Shamiran. Ismael tenta jogar os nobres de Judá contra Jeremias. Tamir e Shamir encontram Nicolau e falam sobre um Mercado de esposas. Amitis elogia Shamiran e Nitócris fica enciumada. Algumas mulheres são leiloadas no Mercado de esposas. Nabonido tenta acalmar Nitócris. Belsazar agradece pela conversa com Daniel. O governador fala sobre Deus com Kassaia. Micáias diz desconfiar de Ismael. Fassur avisa que não vai tolerar a perdição. Jeremias diz a Baruque que é preciso recomeçar. Enterrado na lama, Asher agradece a ajuda de Lior. Beroso chega até a Casa da lua e avisa que comprará o local. Absalom fica preocupado com Dana. Rebeca tenta provocar Rabe-Sáris. Larsa comenta sobre a força de Asher. Beroso diz que não quer ver o escravo adoecendo. Arioque conversa com Aspenaz. Beroso avisa que comprou a Casa da Lua. Sammu-Ramat mente e diz não conhecer o estabelecimento. Sadraque, Mesaque e Abednego comentam sobre os erros encontrados nas contas do palácio. Edissa ajuda Neusta a se arrumar para recepção à princesa Shamiran. Nabonido obedece Nitócris. Jeremias agradece o apoio de Gedalias. Nabucodonosor se mostra satisfeito com a aliança formada através da união entre Evil e Shamiran. Micáias fica tenso ao ver Ismael com uma espada. Evil-Merodaque recebe Shamiran durante a cerimônia. Em Judá, Ismael e seus amigos assustam a todos ao empunharem suas espadas na sala do trono. Joana reconhece Nebuzaradã e o observa com ódio. Enterrado na lama do canteiro de obras dos escravos, Asher se desespera ao ver uma cobra se aproximar de seu rosto.



Terça-feira



Lior salva a vida de Asher. Joana encara Nebuzaradã e diz confiar em seu Deus. Gedalias se surpreende ao perceber que seus guardas estão do lado de Ismael. Micáias ataca Ismael e o ameaça. Todos no palácio admiram a apresentação de Sammu-Ramat. Amitis elogia o talento musical de Hurzabum. Evil-Merodaque diz que Shamiran é arrogante. Aicão tenta impedir a ação de Ismael e acaba assassinado. Gedalias e Micáias tentam vingar a morte do tio, mas também são assassinados. Chaim conversa com seus familiares e fala sobre Nebuzaradã. A família de Ravina segue no comboio de cativos. Larsa manda Lior tirar Asher da lama. Ismael ataca alguns hebreus e avisa que seguirá para o Egito. O comboio de cativos hebreus chega à Babilônia. Em Tel-Abib, Ezequiel dá as boas-vindas aos cativos. Deus fala com Jeremias e avisa que ele deve ir ao Egito. O profeta, acompanhado de Baruque, deixa Jerusalém. Larsa se prepara para ferir Asher com ferro quente. Zac sai para procurar Joana. Asher é marcado com o ferro quente. Absalom acompanha Zac a procura de Dana. Zedequias, Hassube e Zuriel vão ao encontro do rei. A família de Ravina admira a grandiosidade da Babilônia. Amitis diz que Evil precisa aceitar Shamiran. Ravina encontra Fassur e discutem. Nabucodonosor ordena a morte dos filhos de Zedequias. O rei de Judá se desespera ao ver Hassube e Zuriel mortos. Daniel segue para a sala do trono. Hurzabum pede para Shag-Shag se afastar de Chaim. Neusta procura Sammu-Ramat e pede conselhos sobre Joaquim. Kassaia descobre que Nebuzaradã está de volta. Joaquim se declara para Edissa. Nabucodonosor manda cegarem Zedequias e o expulsa da cidade. A família de Ravina se instala na nova casa babilônica. Daniel diz concordar com as atitudes do rei. Dana percebe a presença de Absalom. Shamiran flagra Sammu com Nebuzaradã. Zac vê Asher trabalhando como escravo no canteiro de obras.



Quarta-feira



Zac fica impressionado ao ver Asher trabalhando como escravo. Sammu-Ramat tenta disfarçar e chama Shamiran para um passeio no palácio. Pensativo, Zac vai até a Casa da Lua. Joana tenta acalmar Dana. Ravina conforta Ilana. Lior cuida de Asher. Os amigos de Daniel dizem admirar sua fé. Kassaia reencontra Nebuzaradã. Joana se mostra preocupada com Zac. Neusta e Joaquim falam da morte de Zedequias. Nitócris mima Belsazar. Falso, Nebuzaradã diz palavras de amor para Kassaia. Ezequiel passa a palavra de Deus para seu povo. Neusta e Joaquim se abraçam. Amitis chama o rei para um passeio no palácio. Shamir implica com Tamir. Gadise fala de seu passado na Etiópia. Shag-Shag recebe Arioque na Casa da Lua. Ebede-Meleque reencontra Neusta e Joaquim. Evil fica sem graça perto de Shamiran. Belsazar é mal-educado com Ebede-Meleque. Joaquim procura Daniel e eles falam sobre o futuro do povo hebreu. Rabe-Sáris visita seus familiares. Evil não consegue ficar à vontade na presença da noiva. Shag-Shag se insinua para Arioque. Beroso vê o estado de Asher e reclama com Larsa. Joana diz não se conformar com a morte de seu amado. Lior cuida de Asher. Matias se encanta por Gadise. Sammu-Ramat reencontra Zabaia nas ruas da cidade.



Quinta-feira



Zabaia ameaça dizer a verdade sobre Sammu-Ramat. Matias admira Gadise. Dana diz não gostar de Absalom. Larsa manda Lior chamar uma sacerdotisa para tentar salvar a vida de Asher. Gadise e Matias se apresentam. Neusta mostra o palácio para Ebede-Meleque. Nabucodonosor avisa que Evil-Merodaque precisa aceitar Shamiran. Zelfa conversa com os filhos de Elga. Larsa pede para Sammu-Ramat salvar a vida de Asher. Edissa elogia o caráter de Joaquim. Daniel aconselha o príncipe Evil. Edissa avisa que tem algo a afazer. Sammu-Ramat deixa o alojamento de escravos. Neusta convida Sargão, o pai de Shamiran, para um passeio no palácio. Nitócris faz planos ambiciosos para o futuro da Babilônia. Amitis diz que ajudará Kassaia a engravidar. Dalila e Raquel, sobrinhas de Fassur, o procuram e pedem ajuda para se instalarem na cidade. Animada, Gadise encontra Namnu e fala do encontro com Matias. Aspenaz avisa Amitis sobre a presença de Ebede-Meleque no palácio. Sadraque fica encantado com Dalila. Nabucodonosor fala com Arioque sobre a obra da estátua de Marduk. Joaquim se declara para Edissa. Rabeca e Dana admiram a grandiosidade da Babilônia. Asher murmura chamando por Joana. Hurzabum toca flauta admirando a cidade. Sammu-Ramat se mostra preocupada com o encontro que teve com Zabaia, seu pai. Kassaia tenta confortar Evil. Nebuzaradã critica a fraqueza do príncipe. Matias suspira de amor por Gadise. Bêbada, Shag-Shag recebe o amparo do filho. Ebede-Meleque se emociona ao rever Gadise. Chaim discute com Zac e acaba acertando um golpe em Zelfa, que cai desmaiada.



Sexta-feira



Absalom sai no tapa com Chaim. Zac expulsa o pai de casa. Todos tentam acudir Zelfa. Ebede-Meleque procura Joaquim e fala sobre Gadise. O eunuco revela que ela foi seu grande amor. Zelfa recebe o amparo da família de Elga. Sammu respira a fumaça de um incenso e se recorda do passado. Aconselhada por Hurzabum, Shag-Shag não permite que Chaim durma com ela. Lior cuida de Asher. Dana tenta fugir de Absalom. Elga pede para os filhos perdoarem o pai. Chaim recebe a ajuda de Fassur. O sacerdote manda Oziel ficar afastado de suas sobrinhas. Sammu-Ramat pede para Darice procurar Zabaia. Ebede-Meleque avisa a Joaquim que deixará o palácio. Namnu cuida de Belsazar. Neusta lamenta a ausência de Ebede-Meleque. Chaim vai até a Casa da Lua. Gadise pede para Daniel empregar Matias. Sadraque nega estar apaixonado por Dalila. Atendendo o pedido de Elga, Zac pede desculpas a Chaim. Asher foge do alojamento de escravos. Gadise procura Matias. Zac vende a metade da casa para Chaim. Matias agradece a ajuda de Gadise. Lior tenta ajudar Asher. Nitócris sente ciúmes de Shamiran. Nebuzaradã reclama da relação harmônica entre sua esposa e os servos do palácio. Matias encontra com Daniel no palácio. Evil conversa com Joaquim sobre Shamiran. Larsa nota a ausência de Asher. Darice chega com Zabaia na casa da Lua. Asher tenta fugir. Rabe-Sáris questiona a presença de Matias no palácio. Zac e Joana se reencontram. Nebuzaradã encontra Asher tentando fugir.





