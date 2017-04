Você está: Novelas

Confira a semana de Malhação (17 a 22/4)

Segunda-feira



Caio ameaça Ricardo, mas disfarça quando Bárbara pergunta sobre o estado do pai. Jorjão e Gabriel tentam convencer Giovane a não abandonar o vôlei para cuidar de Cléo. Tita desconfia quando Caio a impede de viajar com ele. Juliana sente falta de Ricardo e Jabá a consola. Manuela confessa às irmãs que preferia estar com elas a ficar na casa de Caio. Caio inventa para Manuela que está em São Paulo. Um frentista reconhece Caio e pergunta sobre Ricardo. Arthur acampa com Belinha para agradar a namorada. Caio se disfarça e consegue entrar no hospital. Giovane cuida de Cléo e Joana se emociona. Caio atenta contra a vida de Ricardo.



Terça-feira



Ricardo abre os olhos enquanto Caio tenta assassiná-lo. Tita vai ao hospital e acredita ter visto Caio no local. Ricardo fica em estado grave e é socorrido pelos médicos. Arthur e Belinha são assaltados durante o acampamento. As filhas de Ricardo se preocupam com o pai. Tânia desconfia de Tita, que comenta sobre Caio. Lucas cuida do filho com Martinha. Jéssica e Nanda se revoltam contra Bárbara ao descobrir que a moça autorizou a entrada de Vanderson na academia. Caio finge se preocupar com Ricardo. O médico anuncia que Ricardo despertou do coma e Caio se desespera.



Quarta-feira



Caio se prepara para ir ao hospital. Tânia questiona Joana sobre a possível doação de um rim para Ricardo. Bárbara e Manuela pedem para ver Ricardo e Caio se desespera com a possibilidade de o empresário revelar às filhas sobre o atentado. Fábio apoia Manuela. Rômulo continua ouvindo a voz de Filipe. Belloto tenta animar Nanda e Tânia. Joana conversa com Giovane sobre a possível doação para Ricardo. Lucas beija Martinha. O médico anuncia a Bárbara que Ricardo foi envenenado. Tita acusa Caio pelo envenenamento de Ricardo. Caio tenta conter Tita, que sofre um acidente fatal. Martinha e Lucas fazem amor. Manuela flagra Caio tentando esconder o corpo de Tita.



Quinta-feira



Caio inventa para Manuela que chamará a polícia para resolver o caso de Tita. Sula e Nanda se enfrentam por causa de Rômulo. Caio tenta convencer Manuela de que estava brincando com Tita e que a moça está bem. Sula se magoa com Rômulo, que revela que Filipe aconselhou os dois a terminar o namoro. Jéssica nota o constrangimento entre Lucas e Martinha. Vanderson agride Sula, que pede a Krica para não contar a Rômulo. Caio proíbe Manuela de usar seu celular e a menina desconfia. Fábio provoca Luiza por causa de Lucas. Jorjão revela a Irene que Cléo tem uma doença grave. Lucas termina o namoro com Luiza. Rômulo descobre o que aconteceu com Sula. Caio prepara uma surpresa para Manuela.



Sexta-feira



Manuela desconfia da surpresa de Caio. Bárbara e Juliana estranham a ausência de Tita, Caio e Manuela. Jorjão e Belloto impedem que Rômulo agrida Vanderson. Bárbara acusa Tânia e Joana de terem envenenado Ricardo. Caio dopa Manuela. Cléo convida Irene para se exercitar com ela. Caio enterra o corpo de Tita e destrói seu carro. Nanda confessa a Jéssica que acredita ter perdido Rômulo. Cléo sugere que Irene se case com Jorjão. Filipe insiste para que Rômulo reate com Nanda. Vanderson insinua para a imprensa que Rômulo agrediu Sula. Bárbara descobre que não é filha biológica de Ricardo.





