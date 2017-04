Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Novo mundo (17 a 22/4)

Vcfaz - Ontem, 16:35







Segunda-feira



Anna se emociona com a cerimônia de seu casamento. Alvilez é hostilizado na rua. Olinto aconselha Joaquim a contar a verdade para Anna. Elvira implora a Diara e Wolfgang que não seja demitida. Chalaça diz a Domitila que não pode levá-la ao Rio de Janeiro. Anna e Joaquim voltam para casa. Avilez prende Libério e Peter. Sebastião fala para Wolfgang que não pode vender Idalina e seu filho e faz intriga sobre Diara e Matias. Germana cobra de Elvira a consulta de Quinzinho. Leopoldina tenta convencer Piatã a conhecer os índios da tribo de Joaquim. Pedro afirma que apoiará Avilez depois que Libério e Peter forem libertados. Anna conta a Leopoldina que se casou com Joaquim. Joaquim anima Piatã a conhecer os índios. Domitila não encontra seus filhos e se desespera. Thomas diz a Anna que tem uma importante revelação a lhe fazer.



Terça-feira



Thomas desiste de contar a Anna o que sabe sobre Joaquim. Piatã desconfia do comportamento do Ministro com o rompimento do noivado. Domitila procura pelos filhos. Pedro revela a Libério que é o autor do artigo contra Avilez. Joaquim pede para se casar com Anna na corte. Cecília e Libério trocam olhares na rua. Matias arma para Wolfgang brigar com Diara. Pedro afirma a Joaquim que não pode ajudá-lo a resolver o problema com os índios. Peter ajuda Piatã a perceber que possui um dom indígena. Felício repreende Domitila pelo sumiço dos filhos. Libério conta para Peter quem é o autor do artigo misterioso. Ferdinando sonha com Letícia. Benedita revela que saiu com os sobrinhos e Domitila fica furiosa. Joaquim afirma a Anna que não se aliará a Dom Pedro se ele não ajudar os índios. Diara estranha o sumiço de Wolfgang. Elvira aparece no palácio e revela que é casada com Joaquim.



Quarta-feira



Anna se desespera com a história de Elvira e expulsa Joaquim. Diara procura por Wolfgang. Cecília lê escondida o livro de Libério. Pedro tenta acalmar Joaquim e pede que ele espere para conversar com Anna. Germana e Licurgo relembram do acordo que fizeram com Thomas para usar Quinzinho. Elvira leva Joaquim até a taberna. Anna sofre por causa de Joaquim e Leopoldina se preocupa com a professora. Patrício avisa a Dom Pedro que Dulcina está furiosa por ele não ter se encontrado com ela. Matias tenta esconder a felicidade ao saber que Wolfgang sumiu. Piatã estranha a presença de Thomas no palácio. Anna decide conversar com Thomas. Diara encontra Wolfgang. Joaquim afirma a Elvira que não ficará com ela. Anna decide se casar com Thomas.



Quinta-feira



Thomas fica eufórico com a decisão de Anna. Germana e Licurgo aconselham Elvira a usar Quinzinho para prender Joaquim. Pedro não resiste a Dulcina. Piatã se incomoda com a decisão repentina de Anna. Chalaça não fala de Domitila para Dom Pedro e pede ajuda a Thomas. Diara tenta ajudar Wolfgang. Elvira procura Thomas. Diara se desentende com Wolfgang e sai de casa. Idalina encontra o livro que Cecília está lendo escondida. Sebastião manda Matias descobrir quem escreveu o artigo contra ele. Libério e Peter comemoram a publicação do artigo contra Sebastião. Germana e Licurgo se esforçam para fingir que Quinzinho está doente. Joaquim questiona Elvira sobre como ela descobriu que ele estava no palácio. Wolfgang fica transtornado com o sumiço de Diara. Thomas instrui Nívea a organizar a casa para o seu casamento. Anna aceita conversar com Joaquim.



Sexta-feira



Joaquim tenta convencer Anna a reatar com ele. Wolfgang implora que Elvira o ajude a encontrar Diara. Cecília descobre onde encontrar Libério. Sebastião manda seus capangas castigarem o editor do jornal. Joaquim leva Quinzinho para passear. Domitila deixa seus filhos aos cuidados de freiras. Anna revela a Leopoldina que conversou com Joaquim. Fred recebe o convite do casamento de Thomas e Anna. Joaquim assiste ao casamento de Anna. Germana e Licurgo tentam comprar um escravo. Peter sofre por Libério ter sido acusado de escrever o seu artigo. Leopoldina percebe os olhares de Dulcina para Pedro e comenta com Anna. Cauré reclama de Jacira para Ubirajara. Thomas consegue adiar o processo de Domitila. Leopoldina surpreende Dulcina. Joaquim decide ir embora e leva Quinzinho com ele. Anna se prepara para sua noite de núpcias.



Sábado



Anna observa Thomas dormir, entristecida. Elvira encontra o bilhete de Joaquim. Leopoldina agradece Pedro por não ter se encontrado com Dulcina. Jacira garante a Jurema que encontrará caça perto da aldeia. Dulcina vai ao palácio e Leopoldina decide falar com ela. Joaquim e Quinzinho chegam à aldeia. Anna muda seu visual. Lurdes, Dalva e Patrício ajudam Leopoldina a mandar Dulcina embora. Cecília visita Amália. Tibiriçá reclama do comportamento de Jacira para Joaquim. Jacira salva a vida de Ubirajara. Cecília fala de Libério para Amália. Piatã e Peter se preocupam com Libério. Idalina afirma a Wolfgang que Diara não quer saber de Matias. Diara pede para ser comprada por Sebastião. Chalaça ameaça Dulcina para afastá-la de Dom Pedro. Anna fica eufórica com o presente que recebe de Thomas. Joaquim se incomoda com o retorno de Ubirajara para a aldeia. Leopoldina tem um mau pressentimento. Dulcina invade o palácio e ameaça a vida de Avilez, na frente de Dom Pedro.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).