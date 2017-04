Você está: Novelas

Confira a semana de Rcok Story (17 a 22/4)

Segunda-feira



Durante o assalto à joalheria, Lorena é baleada e Alex consegue fugir. Júlia se sente mal. Lorena pede ao médico que localize sua irmã. Júlia vai para o hospital com Tiago ver Lorena. Marisa finge surpresa ao ser informada pela polícia que Alex está vivo. Marisa reluta, mas acaba abrigando Alex em sua casa. Syl diz a Nanda que não quer mais participar de suas armações. Gordo comenta com Diana que se arrependeu de beijar Nanda. O médico avisa a Júlia que o estado de Lorena é grave. Lorena grava uma confissão inocentando Júlia e morre nos braços da irmã.



Terça-feira



Júlia se desespera com a morte de Lorena. Marisa fica sem saber o que fazer com Alex, que está ferido. Marisa inventa uma desculpa para Luana não dormir em casa. Gordo repreende Diana ao notar que a filha torce para Júlia ser condenada. Nanda discute com Syl. Léo atende ao pedido de Miro e Nina e suspende a multa de rescisão contratual dos músicos com a gravadora. Gui conta a Júlia que o juiz aceitou incluir a gravação de Lorena como prova a seu favor. Stefany procura Léo. Eva vê Nanda beijando Gordo. Gordo dispensa Nanda. Nanda dá um tapa no rosto de Syl. Syl conta a Gordo sobre o plano de Nanda para afastá-lo de Eva. Gui descobre que Marisa está acobertando Alex em sua casa e vai atrás do bandido.



Quarta-feira



Gui conta a Alex que Lorena morreu. Alex é preso e promete se vingar de Júlia. Gordo leva Syl para contar a Eva a verdade sobre o plano de Nanda. Gordo não é muito receptivo à ideia da volta de Miro e Nina à gravadora, e Diana pede um tempo à dupla. Bianca insinua a Gui que Lázaro superfaturou um dos cachês do roqueiro quando era seu empresário. Gordo desmascara Nanda, que promete se vingar do ex-patrão. Eva e Gordo se reconciliam. Lázaro percebe que Bianca pegou um documento na pasta de arquivos sobre Gui. Júlia é inocentada. Júlia e Gui se beijam.



Quinta-feira



Lázaro percebe que Bianca levou as anotações do montante de dinheiro desviado dos contratos de Gui. Edith comenta com Nelson que Amanda destrata Glenda. Tiago descobre que a gravidez de Diana é falsa. Júlia pede um tempo para Gui. Tiago não conta a Júlia o que descobriu sobre a gravidez de Diana. Júlia aceita o convite de Tiago para viajar para Fernando de Noronha. Bianca mostra a Gui os documentos que conseguiu pegar no escritório de Lázaro. Néia pergunta a Ramon por que ele deixa Lázaro destratá-lo. Marisa diz a William e Romildo que Alex será condenado. Gui percebe que Zac sente falta da mãe. Nelson conta a Gui que Júlia viajará com Tiago. Gordo questiona Diana sobre sua suposta gravidez.



Sexta-feira



Diana se sente ofendida pelo questionamento de Gordo. Gui pede que Júlia não viaje com Tiago. Gordo comenta com Eva sobre sua desconfiança em relação à gravidez de Diana. O dono da pensão em que Glenda estava hospedada vai até a casa de Nelson cobrar a estadia, e todos descobrem que a ex-dançarina está falida. Lázaro diz a Ramon que está perdendo artistas depois que Gui iniciou o processo contra ele. Betão leva objetos da casa de Néia, que fica sob ameaça do bandido. Betão briga com Ramon e é demitido. Gordo confirma com o médico que Diana está mentindo sobre a gravidez. Júlia decide ficar com Gui.



Sábado



Gordo exige que Diana revele a verdade para Gui. Edith conta a Nelson que Gui e Júlia fizeram as pazes. Nicolau convida Luana para morar um tempo com ele na casa de seus pais. Diana pede a Vanessa para conseguir uma clínica para ela se internar e fingir que perdeu o bebê. Luizão abriga Glenda, a pedido de Nelson. Haroldo diz a Yasmin que os clientes estão gostando de seu trabalho. Vanessa avisa a Gui que Diana perdeu o bebê. Gordo desmente Diana e revela a Gui que a filha nunca esteve grávida.





