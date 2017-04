Você está: Novelas

Confira a semana de A força do querer (17 a 22/4)

Segunda-feira



Zeca acerta um barqueiro com a arma e lembra da profecia do índio. Ritinha culpa Ruy pelo fim de seu casamento. Zeca leva o barqueiro para o posto médico. Ritinha exige que Ruy a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy se amam. Zeca perde seu caminhão para pagar indenização ao barqueiro e fica desolado. Silvana entrega a Eurico parte do dinheiro que perdeu e recupera a bolsa de Joyce. O empresário estranha o nome no recibo de pagamento. De volta ao Rio, Ruy disfarça a tensão diante de Cibele, que fica desconfiada. Bibi reabre sua matrícula na faculdade. Junqueira contrata Rubinho para dar aulas a Yuri. Caio tenta conversar com Silvana sobre sua compulsão por jogo. Ruy vai ao esconderijo que conseguiu para Ritinha.



Terça-feira



Zeca conta para Nazaré como perdeu seu caminhão e fica incomodado com a presença de Jeiza. Ruy se enfurece por não conseguir falar com Marilda. Ruy não resiste a Ritinha. Abel repreende Zeca por pensar em se vingar de Ruy. Dantas convence Cibele a se instalar na sala do noivo como sua assessora. Ruy se desespera ao saber que Edinalva deixou Parazinho. Caio provoca Bibi na frente de Rubinho. Simone critica Ivana por querer esconder seu corpo. Zeca sai de casa e reage ao ver Jeiza. Eugênio repreende Ruy por seu comportamento na empresa. Joyce chega para o coquetel com sua bolsa e Silvana percebe o olhar de Eurico. Zeca agride Ruy.



Quarta-feira



Jeiza desarma o segurança da empresa, que ataca Zeca para defender Ruy. A policial convence Amaro a não levar o caso para a delegacia e tenta acalmar Zeca. Heleninha reclama de Junqueira ter contratado Rubinho para ser o professor de Yuri. Zeca conversa com Jeiza. Cândida avisa a Abel que uma mulher procurou por ele. Ruy afirma que devolverá Ritinha para Zeca. Joyce não dá atenção quando Silvana a alerta para se manter afastada de Irene. Marilda fala com Zeca sobre Ritinha e o deixa transtornado. Eurico lembra que o cliente de Eugênio é o homem que pagou a prestação da bolsa de Silvana. Bibi tira satisfações com Caio. Ritinha afirma a Marilda que Ruy não irá se casar.



Quinta-feira



Caio e Bibi discutem. Dita não consegue conter Eurico e pede ajuda a Simone. Joyce reclama da nova carreira de Eugênio. Jeiza se esforça para fazer as pazes com Vitor. Ruy tenta convencer Ritinha a voltar para Parazinho. Joyce implica com Ivana por causa de suas roupas. Irene deixa cair um objeto no escritório de Eugênio, intencionalmente. Shirley sugere a Dantas que Ruy está traindo Cibele. Jeiza vê Vitor flertando com uma garota na rua. Bibi, Aurora e Dedé chegam ao restaurante onde Rubinho trabalha. Abel tenta descobrir quem é a mulher que está à sua procura. Ritinha conta para Ruy que está grávida.



Sexta-feira



Ruy se desespera com a notícia e tenta convencer Ritinha a interromper sua gravidez. Cândida convida Abel e Nazaré para a festa de aniversário de Vitor. Ritinha garante a Marilda que Ruy fará tudo o que ela quiser. Edinalva aparece na casa de Nazaré à procura de Ritinha e briga com Abel. Ruy discute com Cibele. Dantas questiona Ruy sobre as passagens compradas por ele de Belém para o Rio de Janeiro. Irene ameaça Silvana para não se afastar de Eugênio. Zeca consegue um emprego e Jeiza comemora. Jeiza expulsa Vitor de sua casa. Zu obriga Ruy a compartilhar seu problema com ela. Nazaré conta para Zeca que Edinalva apareceu. Edinalva procura Ruy na empresa.



Sábado



Zu se oferece para ajudar Ruy. Junqueira mente para Edinalva. Eugênio tem uma conversa séria com Ruy sobre a empresa. Edinalva fala para Abel e Nazaré que Ritinha se casou. Zeca se sensibiliza com a notícia do casamento de Ritinha. Silvana conta para Dita sobre a ameaça de Irene e afirma que deixará de jogar. Ivana conversa com Zu sobre sua sexualidade e decide ligar para Cláudio. Jeiza indica uma advogada para Zeca anular seu casamento com Ritinha. Shirley pede para Dantas esquecer a suposta traição de Ruy. Ivana e Cláudio se beijam. Cibele ouve ligação de Ritinha para Amaro e o questiona sobre a moça.





