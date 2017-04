Você está: Novelas

Globo

Confira a semana de Os dias eram assim (17 a 22/4)

Vcfaz - Ontem, 16:39







Segunda-feira



Arnaldo se reúne com Vitor e alguns clientes em sua construtora. Alice reclama de Vitor para Nanda. Renato é chamado às pressas no hospital. Renato questiona Gustavo sobre o conteúdo de sua mochila e percebe a tensão do irmão quando a Polícia passa por eles. Arnaldo se enfurece ao ver as roupas que Alice usa em sua festa. Alice decide sair de casa pelos andaimes no prédio e Renato fica impressionado com a ação da moça. Monique dá entrada no hospital e Toni se desespera. Alice chega à casa de Cátia. Arnaldo exige que Monique seja transferida e Renato o enfrenta. Gustavo picha as paredes da construtora de Arnaldo e Túlio atira uma bomba no local. Toni decide manter a esposa internada e Arnaldo fica furioso. Alice não consegue terminar o namoro com Vitor. Túlio é preso. Renato e Alice se interessam um pelo outro. Amaral conta para Arnaldo que sua construtora foi atacada e garante que prenderá os culpados. Alice fotografa Renato. Vitor afirma que se casará com Alice. A Polícia invade o bar onde Gustavo, Cátia, Renato e Alice estão e os quatro se escondem. Renato e Alice se beijam.



Terça-feira



Cora pede que Vitor troque o anel de Alice para que ela pague a hipoteca do apartamento. Renato decide levar Alice para casa. Natália avisa que Gustavo irá para um esconderijo e Cátia agradece. Túlio revela o nome de Gustavo e morre. Alice e Renato pensam um no outro. Agentes invadem a casa de Renato e o levam para a delegacia. Renato pede que Vera procure Toni. Arnaldo manda Alice se desculpar com Vitor. Cátia deixa Gustavo no esconderijo. Arnaldo conta a Vitor que falará com Amaral na delegacia. Toni leva os filhos para visitar Monique e conhecer Esperança. Arnaldo e Amaral interrogam Renato. Vera implora que Toni ajude seu primogênito. Kiki discute com Alice. Josias ouve Vitor contar para Toni que Túlio morreu e que Gustavo está sendo procurado. Arnaldo e Amaral ameaçam Renato.



Quarta-feira



Não há exibição



Quinta-feira



Toni convence Arnaldo a libertar Renato e Amaral fica furioso. Sandoval ouve Alice contar sobre o rapaz que conheceu para Nanda. Josias avisa a Natália que Gustavo está sendo procurado. Renato decide procurar Alice. Arnaldo manda Vitor ligar para a filha. Sandoval e Nanda veem Alice sair de carro com Renato. Arnaldo convida Vitor para jantar em sua casa. Renato e Alice passeiam pela cidade. Natália avisa a Gustavo que ele está sendo procurado. Renato pega o telefone de Cátia com Alice. Natália afirma que Gustavo precisa sair do país. Maria encontra dois agentes na porta de sua a casa e Vera fica nervosa. Alice e Renato namoram dentro do carro. Cora vende uma joia para fazer apostas. Vitor e Arnaldo conversam sobre Gustavo. Renato se surpreende ao chegar em casa e encontrar Amaral. Vitor pede Alice em casamento.



Sexta-feira



Alice recusa o pedido de Vitor. Renato é irônico com Amaral. Vitor leva Alice para um motel e tenta agarrá-la à força. Alice conta para Kiki sobre a agressão de Vitor. Natália não deixa Renato falar com Cátia. Arnaldo encontra Vitor em um bordel. Kiki revela ao marido que Alice tem um novo namorado. Um policial cola um cartaz com a foto de Gustavo na rua. Arnaldo dá dinheiro para Amaral. Vitor sugere que o futuro sogro denuncie Renato. Kiki conversa com Cora sobre Alice. Natália acerta com Padre Nuno a fuga de Gustavo do Brasil. Cátia procura Vera. Renato tem seus plantões médicos cortados e fica furioso. Toni e Monique se despedem de Renato. Renato e Alice se divertem na praia. Kiki pede para Alice apresentar seu namorado para ela. Cora conta para Vitor sua conversa com Kiki. Arnaldo se enfurece ao ver Renato em sua casa.





