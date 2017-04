Você está: Notícias

Face a Face

Adriane Galisteu entrevista Simony na Bandnews

Vcfaz - Ontem, 16:49







Sempre lembrada por seu sucesso na Turma do Balão Mágico, que nos anos 80 vendeu 10 milhões de discos, a cantora Simony falou, durante entrevista à Adriane Galisteu , no programa Face a Face desta terça, dia 18 de abril, sobre o sucesso da infância, a paixão pelos filhos e o novo momento fitness. O programa vai ao ar às 22h pela Bandnews TV .



Desde muito cedo lidando com o sucesso, ela nunca teve medo de dizer o que pensa: “ Vivemos em um mundo hipócrita e por serem famosas as pessoas não falam exatamente o que pensam ou sentem. Eu não sou perfeita ”, enfatizou. Madura, ela reconheceu que cometeu vários erros como o casamento com o rapper Afro-X. “ Hoje, eu não falo com ele ”.



“ Sempre fui muito carente e só conheci o amor verdadeiro e incondicional com os meus filhos ”, afirmou Simony, mãe de Ryan, Aysha, Pyetra e Anthony. “ Sempre os aconselho para que não comentam os mesmos equívocos que eu, mas eles crescem e fazem as próprias escolhas ”, disse.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).