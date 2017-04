Você está: Notícias

Séries

Discovery estreia "Encontros Ferozes" com Steve Backshall

Vcfaz - Ontem, 16:51







Tamanho não é documento para os animais mais mortíferos do planeta. Resultados da evolução que os transformou em predadores eficientes e capazes de abater suas presas em frações de segundo, eles podem medir centímetros ou metros; pesar gramas ou centenas de quilos.



A partir desta quinta-feira, 20 de abril, às 21h30, o especialista em vida selvagem Steve Backshall fica cara a cara com predadores implacáveis de diversos tamanhos e espécies, com a inédita Encontros Ferozes . Na série, o intrépido apresentador realiza expedições a seis diferentes países para conhecer de perto os bichos mais perigosos, entender a fisiologia que faz deles mecanismos biológicos de alta precisão e os comportamentos de espécies que habitam localidades onde a regra é uma só: matar ou morrer.



Cada episódio de uma hora vai a um país, em uma viagem que percorre selvas, desertos e profundezas do oceano ao longo de dias de expedição – o objetivo é flagrar o predadores em plena ação. Indonésia, Guiana, México, Austrália, Namíbia e África do Sul estão no roteiro da temporada de estreia.





Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).