Off exibe final de temporada de Waterman

Kauli e Nana chegam ao fim da viagem pelo Oceano Pacífico registrada na terceira temporada de “ Waterman ”, no canal OFF . A última parada, que vai ao ar no dia 21 de abril, às 22h, é Tonga, o último reinado da Polinésia.



Por lá, Kauli veleja de windsurfe freestyle ao redor das ilhas do arquipélago e em seguida o casal mergulha nas cavernas vulcânicas das ilhas. Estas formações têm uma geologia única, onde se encontram gorgônias, peixes palhaços e lagostas. Depois de conhecerem, a pé, a ilha e seu povo, o casal explora as ilhas de bote, à procura de picos de velejo. Kauli veleja de Kite ao redor de uma ilhota de conchas e depois pega ondas de windsurfe.



A terceira temporada de “Waterman” mostrou o mundo sendo explorado na perspectiva de um casal totalmente ligado ao oceano nos diferentes aspectos: como cenário de esportes, para o tricampeão mundial de windsurf, Kauli, e como uma imensidão de curiosidades da natureza, para a oceanógrafa Nana.





