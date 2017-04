Record estreia nova temporada de Power Couple Brasil

Você está: Notícias

A segunda temporada do Power Couple Brasil , que estreia nesta terça-feira, dia 18 de abril, chega com mais desafios e conflitos. Desta vez, onze casais bem ecléticos e de personalidade forte – no primeiro ano do reality foram oito - vão testar o quanto se conhecem e também os seus limites em cerca de 30 provas.



O par vencedor pode ganhar até R$ 1 milhão - o valor final será determinado pelo quanto a dupla acumular ao longo do jogo. Outra novidade é que o programa será exibido duas vezes por semana, às terças e às quintas-feiras. Roberto Justus continua na apresentação do reality show. Desta vez, a mecânica funcionará da seguinte maneira: às terças, entra no ar o desafio das mulheres (quando os homens fazem suas apostas em suas companheiras) e o dos homens (no qual as mulheres apostam nos seus parceiros). Já na quinta-feira, são exibidas a prova dos casais e a eliminação.



No primeiro episódio, as duplas entram na casa do Power Couple Brasil e conhecem o espaço que ficarão confinados durante as gravações do programa. Quem vai ocupar a suíte Power e ter acesso a um quarto luxuoso e confortável e quem encarará o perrengue logo de cara? No começo, tudo é novidade e festa, e o clima de competição ainda não se mostra tão visível.



Logo na prova inicial, as mulheres serão desafiadas a trocar uma resistência de chuveiro. Quando a tarefa começa, cada box está com a luz verde acesa. A esposa deve abrir o quadro de luz e desligá-la, usando uma chave de fenda para soltar os parafusos. Depois que desligar, a luz verde apaga e acende a luz vermelha. Já em segurança, cada esposa terá que desinstalar o chuveiro, abrir, retirar a resistência queimada, instalar a nova, fechar o chuveiro e reinstalá-lo. Depois que ele estiver instalado, ela liga novamente o quadro de luz, acendendo a luz verde, momento em que o cronômetro será travado. As competidoras têm um tempo limite de sete minutos para cumprir a tarefa.



Power Couple Brasil vai ao ar às terças e quintas-feiras logo após o Jornal da Record, com apresentação de Roberto Justus, direção de Chica Barros e direção geral de Rodrigo Carelli.





