Anitta volta ao comando do “Música Boa Ao Vivo”

As noites de terça-feira no Multishow voltam a ser embaladas pelo “Música Boa Ao Vivo” , sob o comando de Anitta. Toda semana, a partir das 20h30, a cantora receberá grandes nomes da música para shows inéditos, onde os convidados apresentam clássicos nacionais e internacionais, canções próprias, além de fazerem parcerias especiais onde ritmos como MPB, Pop, Funk, Sertanejo, Rock, Axé, Pagode e Forró se misturam.



Na estreia, dia 18 de abril , Anitta recebe Luan Santana e Matheus & Kauan para inaugurar os palcos do programa, que ainda terá uma participação especial da dupla Anavitória. O cenário, projetado por Abel Gomes, foi especialmente repaginado para esta temporada. A plateia, composta por até 500 pessoas, agora vai ocupar os espaços entre os três palcos, que estarão ligados por passarelas, deixando o público mais próximo dos artistas.



O “Música Boa Ao Vivo” estreou em 2014 com um novo formato criado pelo Multishow e teve como apresentador o cantor Thiaguinho em suas duas primeiras temporadas (2014 e 2015). Anitta fez sua estreia como apresentadora e assumiu o comando do programa em 2016. A atração abriu espaço para revelações da música brasileira e lançamentos exclusivos de singles. Nos palcos do “Música Boa Ao Vivo” se apresentaram artistas consagrados como Ana Carolina, Arlindo Cruz, Arnaldo Antunes, Baby do Brasil, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Luan Santana, Maria Gadú, Marília Mendonça, Os Paralamas do Sucesso, Paula Toller, Roupa Nova, Sandra de Sá, Wesley Safadão, entre outros.



A quarta temporada do “Música Boa Ao Vivo” conta com um total de 20 programas semanais ao vivo, com 2h de duração, uma iluminação especial de show e cerca de 10 câmeras para a transmissão. A estreia acontece no dia 18 de abril , ao vivo, às 20h30 no Multishow .





