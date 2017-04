Você está: Notícias

Nova temporada

"Profissão Repórter" estreia nova temporada na Globo

robertoscalon - Ontem, 23:10







Foram quatro meses de intervalo entre sua última exibição, em dezembro, e o retorno do "Profissão Repórter" , que acontece na próxima quarta-feira (19). Mas engana-se quem pensa que a equipe do programa estava longe das ruas e das notícias. Desde janeiro, Caco Barcellos e seus repórteres já visitaram cinco países (Jordânia, Venezuela, Noruega, México e Guatemala) e 13 estados brasileiros (Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e São Paulo). De lá para cá, foram realizadas 21 reportagens, que estão sendo finalizadas simultaneamente.



Tudo isso fará parte da 11ª temporada do programa, que busca retratar os fatos com um olhar aprofundado, mostrando sempre os bastidores da notícia. Agora, o time ganha duas novas repórteres para essa empreitada: a soteropolitana Monique Evelle, 22 anos, e a paulistana Nathália Tavolieri, 26 anos. Com experiências distintas, as jovens chegam ao programa para trazer suas contribuições em reportagens sobre os mais variados temas. Com elas, estarão ainda Erik von Poser, Estevan Muniz, Guilherme Belarmino, Mayara Teixeira, Danielle Zampollo, Eliane Scardovelli e Victor Ferreira, todos comandados por Caco.



A nova temporada ‘Profissão Repórter ’ estreia dia 19 de abril e vai ao ar às quartas-feiras, depois do futebol na Globo .





