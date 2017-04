Você está: Notícias

Viva reestreia "Estados Anysios de Chico City" com Chico Anysio

Em abril, Chico Anysio completaria 86 anos e o humorista será destaque no Viva com a estreia de "Estados Anysios de Chico City" nesta sexta (20). Exibido originalmente em 1991 pela Globo , o programa reúne personagens de destaque da carreira do artista: o político Justo Veríssimo, o galã caricato Alberto Roberto, o vampiro Bento Carneiro, o pai de santo Painho, o pastor Tim Tones, entre outros.



Derivada do programa "Chico City" , a fictícia cidade conquista sua independência e é renomeada como "Estados Anysios de Chico City". No episódio de estreia, o acontecimento repercute e vira assunto de noticiários nacionais. A edição mostra os habitantes - muitos interpretados por Chico Anysio - comemorando a data e se adaptando à nova rotina. Quem fica empolgado é Justo Veríssimo, que trata de providenciar com rapidez a campanha para a presidência da nova nação e adota como slogan a frase: "Rouba e não faz".



Entre as novidades do local, a moeda Merreca, e a produção de rapadura e a exportação de estilingues como atividades econômicas. Ruas, praças e lojas são batizadas em homenagem a artistas de renome como Ema d'Ávila, Manoel da Nóbrega, Zeloni e Oscarito.



Com esquetes variados, a atração satiriza as dificuldades políticas e econômicas do Brasil. O tom irônico já começa na abertura do programa: um avião com destino aos Estados Anysios de Chico City transporta personagens memoráveis da carreira de Chico Anysio e o então presidente da República, Fernando Collor de Mello. O político é idolatrado pelos habitantes. Mas, no fim do vídeo - assinado por Hans Donner -, é revelado que tudo não passa de mais um disfarce do humorista, que se caracteriza de Collor com uma máscara.



O programa traz no elenco: Berta Loran, Bruno Mazzeo, Castrinho, Claudia Jimenez, David Pinheiro, Grande Otelo, Lúcio Mauro, Nizo Neto, Orlando Drummond, Rogério Cardoso, Rony Cócegas, Tom Cavalcante, Walter D'Ávila, Zezé Macedo, entre outros ícones do humor brasileiro. Mazzeo também integra o grupo de redatores da atração, que tem Cininha de Paula, Cassiano Filho e Paulo Ghelli na direção.



"Estados Anysios de Chico City" estreia no dia 20 de abril , às 21h no canal Viva .





