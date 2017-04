Você está: Notícias

Mônica Iozzi enfrenta o diabo em nova série da Globo

Dando início a mais um capítulo da eterna e cômica luta do bem contra o mal, a nova série da Globo , "Vade Retro" apresenta, de um lado, Celeste (Monica Iozzi), uma doce e ingênua advogada, e, do outro, Abel Zebu (Tony Ramos), um empresário milionário, misterioso e sem escrúpulos. Ele, com segundas e terceiras intenções, vai fazer de tudo para corromper a moça e usá-la em seus negócios escusos. Num clima envolto por uma estética irônica e um sarcástico tom de humor, os autores Alexandre Machado e Fernanda Young marcam sua volta à televisão aberta com uma comédia diabólica, que levanta questões éticas inerentes a todo ser humano.



O jeito de menina resistiu ao tempo e ainda se faz presente no perfil da agora adulta Celeste (Monica Iozzi), uma moça de classe média, advogada, com uma relação estável e uma vida sem sobressaltos. Do tipo que acredita no labo bom do ser humano até que se prove o contrário, ela tem um andar despretensioso, meio doce, meio atrapalhado. Carrega ainda um pouco da inocência e da timidez daquela garotinha que, aos 2 anos de idade, foi beijada pelo Papa João Paulo II, na visita do Pontífice ao Brasil. Hoje, Celeste passa por um momento que não é lá dos melhores. Enfrentando uma crise no escritório de advocacia que não tem clientes, ela ainda tem de aguentar a mãe hospedada em sua casa, por um período maior do que o previsto. Nem o relacionamento com o namorado, Davi (Juliano Cazarré), traz suspiros à moça.



Mas a chegada de um ser praticamente diabólico – humano ou sobrenatural? – tem tudo para chacoalhar sua vida.O poder e os pequenos prazeres apresentados por Abel Zebu (Tony Ramos), empresário um tanto inescrupuloso que não se preocupa em esconder sua metodologia nada política de conseguir o que quer, atiçam Celeste, que sucumbe e aceita ser sua advogada no processo de divórcio do milionário. O dia a dia perto deste homem se mostra um tanto diferente, às vezes até meio misterioso.



"Vade Retro" é uma coprodução com a O2 Filmes, com direção artística de Mauro Mendonça Filho e a direção de André Felipe Binder e Rodrigo Meirelles. No elenco estão Monica Iozzi, Tony Ramos, Maria Luisa Mendonça, Cecília Homem de Mello, Maria Casadevall, Juliano Cazarré, Luciana Paes e Enrico Baruzzi, entre outros. A série estreia dia 20 de abril, às 22h20 na Globo .





