A&E estreia nova temporada de Segurança Máxima

Vcfaz - Ontem, 17:28







O reality Segurança Máxima ( Behind Bars: Rookie Year ) retorna ao canal A&E em sua segunda temporada, a partir do dia 25 de abril, às 20h50. Com alto desgaste e uma escassez constante de agentes, a série acompanha uma classe de novos oficiais de correção no sistema prisional da Califórnia e no Departamento Correcional do Novo México, assim que eles começam seu período de 60 dias de estágio. Segundo a estatística, somente um em cada quatro agentes consegue suportar os primeiros dois meses.



Segurança Máxima acompanha o desenvolvimento de personagens ao longo da temporada, e, a cada episódio destaca uma nova tarefa que eles enfrentarão pela primeira vez. Essas tarefas podem incluir a execução de uma busca de células de membros suspeitos de gangues ou separar uma briga entre traficantes rivais. Eles estarão vigiando alguns dos criminosos mais violentos do país enquanto se ajustam à vida atrás das grades.



A série mostra como as exigências físicas e emocionais dos oficiais principiantes podem ser prejudiciais a alguns deles, e que nem sempre a melhor formação os prepara para situações inesperadas.





