Lifetime Movies homenageia a saga dos irmãos Dollanganger

A faixa Lifetime Movies presta uma homenagem à escritora V. C. Andrews , de 24 a 27 de abril, sempre às 22h, com a exibição de quatro longas-metragens baseados em na série de livros best-sellers que conta a saga dos irmãos Dollanganger – composta por cinco títulos: Jardim dos Esquecidos (1979), Pétalas ao Vento (1980), Os Espinhos do Mal (1981), Sementes do Passado (1984) e Jardim de Sombras (1986).



Virginia Cleo Andrews (1923-1986) foi uma romancista norte-americana, que alcançou grande sucesso com seus livros. Quando adolescente, sofreu um acidente e teve de usar cadeira de rodas pelo resto da vida. A saga dos irmãos Dollanganger, tema da programação especial do Lifetime, conta a história de irmãos que passam a infância trancados no sótão da casa dos avós ricos, após a morte do pai. Tratados de forma cruel, criam laços perigosos e com o tempo descobrem segredos obscuros da família.



O Jardim dos Esquecidos

24/4, segunda-feira, 22h



O Jardim dos Esquecidos, produção original exclusiva para a TV, bateu recorde de audiência nos Estados Unidos, encantando a mais de seis milhões de telespectadores. Tão tocante e controverso como o livro homônimo de V. C. Andrews, em que é baseado, retrata a história dos quatro irmãos Dollanganger. Após a morte inesperada do pai, Chris (Mason Dye), Cathy (Kiernan Shipka) e os pequenos gêmeos Carrie (Ava Telek) e Cory (Maxwell Kovach) são levados pela mãe Corrine (Heather Graham, de Austin Powers, Se Beber Não Case e Boogie Nights) para morar na casa dos avós, que são muito ricos. As crianças são surpreendidas pela notícia de que terão de viver trancados no sótão da casa, porque os avós acreditam que eles são filhos do demônio, uma vez que os pais eram parentes de sangue e jamais poderiam ter se casado e tido filhos.



Com o tempo, as visitas de Corrine tornam-se cada vez mais esporádicas, pois agora ela tem um novo marido, Bart Winslow (Dylan Bruce, de Orphan Black). Os meninos terão de enfrentar não somente a reclusão e o isolamento, como a falta de amor da mãe e os maus-tratos constantes e abusos da implacável avó Olívia Foxworth (Ellen Burstyn, vencedora do Oscar por Alice Não Mora Mais Aqui). Assim, os irmãos se afastam cada vez mais de uma infância perfeita. À medida que os anos passam, os irmãos mais velhos Cathy (Kiernan Shipka) e Christopher (Mason Dye) chegam à idade em que se desenvolvem emocional e fisicamente, e encontram-se presos no passado sórdido da família, buscando consolo e refúgio um no outro.



Pétalas ao Vento

25/4, terça-feira, 22h



A produção original Pétalas ao Vento, sequência do sucesso O Jardim dos Esquecidos, começa dez anos após os irmãos Dollanganger, agora jovens adultos, terem sido presos no sótão pela avó, Olivia Foxworth (Ellen Burstyn), depois que a mãe, Corrine Winslow (Heather Graham), os deixou na casa dela.



Os irmãos querem deixar o passado sórdido para trás, mas logo descobrem certos segredos que não podem ser ignorados. Assim que Cathy (Rose McIver) percebe que está em um relacionamento abusivo com Julian (Tom Kemp), ela e o irmão Christopher (Wyatt Nash) são forçados a enfrentar os sentimentos proibidos, desenvolvidos durante o período de reclusão.



Com os terrores do passado e a tragédia ameaçando os irmãos novamente, Cathy decide enfrentar a avó e vingar-se da mãe para, finalmente, poder começar a viver.



Os Espinhos do Mal

26/4, quarta-feira, 22h



Na produção inédita desta quarta-feira, Os Espinhos do Mal, o casal composto pelo cirurgião Christopher (Jason Lewis) e pela professora de balé Cathy (Rachael Carpani) vivem felizes com seus dois filhos, que não têm a menor ideia da verdade sobre seus pais.



Mas quando uma estranha mulher, ninguém menos que Corrine (Heather Graham), a mãe do casal, se muda para a casa ao lado, um dos filhos começa a mudar seu comportamento. Os obscuros segredos da família são revelados e o passado volta a assombrar Cathy e Christopher.



Filhos do Passado

27/4, quinta-feira, 22h



No último filme da programação especial, Filhos do Passado, a trágica história dos Dollanganger chega ao fim. Depois de realizar tratamento psiquiátrico em sua adolescência, como resultado de seu encontro com a avó Corrine, Bart Sheffield

(James Maslow) torna-se o herdeiro da propriedade da família.



O longa ainda explora o relacionamento complicado entre os irmãos Bart e Jory (Anthony Konechny), os obscuros segredos e uma maldição que parece perseguir a família eternamente.





