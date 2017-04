Você está: Notícias

Discovery Home & Health estreia Vestidas para Matar - América Latina

Vcfaz - Ontem, 17:36







Uma loja gigantesca com os mais variados estilos de roupas, calçados e acessórios à inteira disposição de quatro mulheres. Nesse paraíso das fashionistas não há preços ou filas, mas sobra competição – e ferrenha. A partir de 19 de abril, às 20h30, as “Quartas de Beleza” do canal Discovery Home & Health recebem a série inédita Vestidas para Matar - América Latina , uma disputa que reúne mulheres em busca do guarda-roupa do sonhos.



Em cada um dos seis episódios de uma hora, quatro competidoras com idades e gostos diferentes se enfrentam, totalizando 24 participantes na temporada. Elas amam moda e estão convencidas de que estão ali para demonstrar estilo insuperável e ganhar a atenção dos jurados. A modelo e blogueira Adriana Abascal apresenta a série e encabeça os avaliadores; o editor de moda e empresário colombiano Juan Carlos Giraldo e a modelo e apresentadora argentina Carolina Ardohain compõem o júri fixo, e contam sempre com o reforço de um convidado que faça parte do universo da moda, entre editores de revistas especializadas e estilistas.





