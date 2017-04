Você está: Notícias

Inspirada em bestseller homônimo, série "Girlboss" estreia na Netflix

A Netflix estreia nesta sexta (21) a série "Girlboss" . A comédia é inspirada em um dos livros mais vendidos no topo da lista do New York Times, #Girlboss, de Sophia Amoruso, fundadora da marca de moda Nasty Gal. A série é estrelada por Britt Robertson, Ellie Reed, Alphonso McAuley, Johnny Simmons e Dean Norris.



Rebelde e sem dinheiro, Sophia (Britt Robertson) tropeça na oportunidade de criar um império da moda e deve aprender como ser chefe. Ela começou a vender roupas customizadas no eBay e, com a idade de 28 anos, havia construído um multi-milionário império, a Nasty Gal.



"Girlboss" estreia dia 21 de abril na Netflix .





