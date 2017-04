Três séries do OFF ganham novas temporadas na próxima segunda

Você está: Notícias

Na próxima segunda (24), o canal OFF inicia sua temporada de estreias, dentre os destaques estão as novas temporadas de "Mundo Medina", "Diário das Ilhas" e "América do Sul Por Elas" .



Campeão mundial de 2014 e grande aposta para um novo título na temporada de 2017, Gabriel Medina terá, mais uma vez, seus passos rumo à conquista do campeonato registrados pelas lentes do canal OFF . No dia 24 de abril , às 21h, o canal estreia a quinta temporada de “Mundo Medina”. Ao longo de 18 episódios, a série continua acompanhando o dia a dia do surfista com a rotina nas competições, os bastidores e os treinos. Fora da pressão do mundial, a série também registra a vida do atleta se divertindo com os amigos e a família ou viajando pelo mundo atrás das melhores ondas do planeta.



A partir das 21h30, o OFF desembarca mais uma vez na meca do surfe, o Havaí, para a estreia da oitava temporada de “Diário das Ilhas” . Em uma nova leva de quinze episódios, a atração traz os melhores momentos de grandes nomes e promessas do surfe durante a temporada de competições no arquipélago, que contou com um protagonista de peso para os surfistas: o vento, com o fenômeno natural “La niña”.



Ao longo dos episódios, o programa registra Northshore em festa com o Havaiano John John Florence, atual campeão mundial e vencedor da Tríplice Coroa; Billy Kamper se consagrando bicampeão do Peahi Challenge e Marcelo Trekinho, retornando ao Havaí após alguns anos distante do paraíso. As performances de Pirata, o surfista adaptado; Samuel Pupo, considerado a grande promessa da nova geração; Jordy Smith e Italo Ferreira, também marcam presença na nova temporada.



Já às 22h, o canal OFF dá continuidade à surftrip da série “Por Elas” , com a estreia de “América do Sul Por Elas” . Depois de passarem por Fernando de Noronha, pelo Sul do Brasil e pela Costa Rica, nesta quarta etapa da série as surfistas Claudinha Gonçalves, Aline Adisaka e Marina Werneck recebem duas novas atletas no grupo, Gil Ferreira e Atalanta Batista, para explorarem os melhores picos do Chile e do Peru. Em 13 episódios, as meninas cruzam os dois países a bordo de uma van. Na estreia, elas chegam ao Chile para acompanhar a competição de Gil no país.





