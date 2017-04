Você está: Notícias

Gloob exibe aventura brasileira "O Menino no Espelho"

robertoscalon - Hoje, 00:22







O canal Gloob estreia em sua programação a aventura nacional "O Menino no Espelho" . O filme é uma adaptação do livro homônimo do escritor mineiro Fernando Sabino e traz as memórias de sua infância em Belo Horizonte (MG), nos anos 1930 e conta com Mateus Solano, Regiane Alves, Ricardo Blat, Gisele Fróes e Lino Facioli, que fez parte do elenco da série "Game of Thrones".



Fernando (Lino Facioli) é um garoto de 10 anos que está cansado de fazer as coisas chatas da vida. Entediado, cansado das tarefas chatas e de apanhar do valentão da escola, a solução aparece, literalmente, no espelho: o duplo Odnanref (Lino Facioli) que, ao perceber que ele estava em apuros, decidiu aparecer e dar uma ajuda. Seu sósia fica com as tarefas, enquanto ele poderia se divertir à vontade. Até que, um dia, é exatamente isto que acontece, quando o reflexo de Fernando deixa o espelho e ganha vida. Com uma atmosfera nostálgica e fantástica, a trama que conta com doses de comédia está longe de agradar apenas a crianças.



"O Menino no Espelho" é destaque no dia 23 de abril , às 19h30 no Gloob .





