Você está: No Controle

Música

Feriado de Tiradentes é boa oportunidade para conhecer a nova música mineira

Vcfaz - Ontem, 01:15







Feriadão chegando. O segundo de um trio em sequência.



Dia 21 de abril, nesta sexta-feira, é dia de lembrar de Tiradentes. Mártir da Inconfidência Mineira.



Joaquim José da Silva Xavier é considerado um dos grandes brasileiros de todos os tempos.



Sua vida ficou marcada pela luta de um Brasil independente de Portugal. O preço pelo desejo? A morte. Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril.



Então, bora aproveitar o feriado para conhecer um pouco mais dos artistas mineiros que surgiram nos últimos anos.



A redação do VCFAZ preparou uma lista com diversos gêneros para curtir e conhecer mais. Coloque os fones e aperte o play!



Saudade de Mim

Warley Henrique















Verão qualquer

Primeiro Dia















Previsão do tempo

Gamp















Viamundo

Thiago Delegado















Terra bendita

Marcello Dinis















Segunda posição

Danilo Brotell















Novinha tentação

Paqua













Follow @vcfaztv Receba nossas notícias no celular: telegram.me/vcfaztv (beta)







Comente!



Fique à vontade para comentar este artigo em nosso fórum.

Este artigo possui 0 comentário(s).