Band conquista a vice-liderança com transmissão da Liga dos Campeões

A Band atingiu 7 pontos de audiência na tarde desta terça-feira, dai 18 de abril, durante a transmissão da partida entre Real Madrid e Bayern de Munique pela Liga dos Campeões da Europa , conquistando a vice-liderança no horário (15h45 às 18h13).



A vitória do clube espanhol registrou 6 pontos de média e share de 10%.





