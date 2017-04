Você está: Notícias

Masterchef é líder na audiência por 6 minutos

O episódio desta terça-feira, dia 18 de abril, do MasterChef registrou a melhor audiência da temporada. O talent show marcou 5,5 pontos de média, share de 10,8% e pico de 6,4. A Band conquistou o terceiro lugar no horário (22h33 à 00h50) e ainda alcançou a liderança por seis minutos .



Divididos em dois grupos, os cozinheiros tiveram de cozinhar para 200 pessoas no Ginásio de Ibirapuera, em São Paulo. O menu do time vermelho, capitaneado por Abel, foi o que mais agradou o paladar dos convidados e os participantes se livraram da prova de eliminação.





