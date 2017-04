Você está: Notícias

Música

Pabllo Vittar comanda o TVZ ao vivo desta quarta no Multishow

Vcfaz - Hoje, 14:01







O canal de televisão por assinatura Multishow exibe uma edição especial ao vivo do programa TVZ nesta quarta-feira, dia 19 de abril, a partir das 19h, comandado pela cantora Pabllo Vittar .



A cantora ainda lança, com exclusividade na TV, o clipe “ K.O ”, seu mais novo trabalho.



A animação continua com uma seleção especial de músicas.



Os fãs podem interagir nas redes sociais através da hashtag #PablloVittarNoTVZ .













